Semnificatiile zilei de 11 ianuarie

In 1569 au fost consemnate primele date despre o loterie, cea deschisa in Marea Britanie.

In 1865 a avut loc la, Cernauti, prima adunare a “Societatii pentru cultura si literatura româna din Bucovina”.

In 1922 este folosita insulina pentru prima data pe un pacient uman diabetic.

In 1952 este creata “Comisia ONU pentru Dezarmare”.

In 1962 erupe vulcanul Huascaran in Peru, eveniment soldat cu peste 4.000 de morti.

In 1963 se deschide prima discoteca din lume -“Whisky a-go-go” – la Los Angeles.

In 1982 NATO condamna URSS pentru sprijinul acordat generalului Jaruzelski in actiunile de descurajare a manifestatiilor de protest din Polonia.

In 2002 la inchisoarea Guantanamo Bay din Cuba incep sa soseasca primii prizonieri membri ai gruparii teroriste Al-Qaeda.

In 1878 se naste Zaharia Bârsan, dramaturg român; in 1934, Jean Chrétien – prim-ministru al Canadei; in 1946, Tony Kaye – muzician britanic component al trupei Yes; in 1949, Terry Williams – baterist britanic, membru al formatiei Dire Straits, iar in 1971, Mary J. Blige – cantareata americana de R&B si hip-hop.

In 1865 moare Alexandru Deparateanu, dramaturg si poet român; in 1928, Thomas Hardy – scriitor englez; in 1968, Isidor Isaac Rabi – fizician american, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1944; in 2013, Aaron Swartz – programator american, iar in 2014, Ariel Șaron – general si politician israelian, al 11-lea prim-ministru al Israelului.