Semnificatiile zilei de 10 ianuarie

In 1839 Gheorghe Asachi publica la Iasi, in tipografia Albinei Românesti, lucrarea “Atlas românesc geografic”, format din 8 harti, primul de acest gen in literatura de specialitate.

In 1863 este deschisa, la Londra, prima linie publica de transport subteran din lume.

In 1920 ia nastere, in mod oficial, Liga Natiunilor odata cu intrarea in vigoare a Conventiei Ligii Natiunilor, ratificata de 42 de state in 1919.

In 1946 are loc prima Adunare Generala a ONU, la Central Hall Westminster din Londra, la care participa toti reprezentantii celor 51 de natiuni membre cu drepturi depline ale ONU.

In 1949 sunt lansate discurile de vinilin de catre CBC (45 rpm) si Columbia (33,3 rpm).

In 1966 are loc premiera filmului “Duminica la ora 6”, in regia lui Lucian Pintilie, care a castigat Premiul special al juriului la Festivalul de la Mar del Plata.

In 1995 Adunarea Generala a Natiunilor Unite proclama anul 1995 drept “Anul international al tolerantei”. In 2005 intra in vigoare, in Italia, legea ce interzice fumatul in locuri publice.

In 1493 se naste Nicolaus Olahus, umanist si istoric de origine româna, arhiepiscop de Esztergom si guvernator al Ungariei; in 1799, Petrache Poenaru – revolutionar pasoptist, unul dintre organizatorii invatamantului national; in 1869, Valeriu Braniste – publicist si om politic, membru de onoare al Academiei Române; in 1906, Grigore Moisil – matematician român; in 1945, Rod Stewart – cantaret britanic; in 1956, Zoia Alecu – cantareata româna, iar in 1979, Anna Lesko – cantareata, pictorita si textiera.

In 1778 moare Carl Linné, botanist suedez, parintele ecologiei moderne; in 1957, Gabriela Mistral – poeta chiliana, laureata a Premiului Nobel pentru Literatura in 1945; in 1971, Coco Chanel – celebra creatoare franceza de moda; in 2007, Carlo Ponti – producator cinematografic, sotul Sofiei Loren, iar in 2016, David Bowie – cantaret, compozitor, producator si inginer audio englez.