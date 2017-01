Horoscopul saptamanii 9 – 15 ianuarie 2017

BERBEC

Dragoste – Incearca sa fii mai toleranta si mai intelegatoare cu persoana iubita. Pretentiile tale sunt din ce in ce mai mari, fara ca tu sa contribui cu ceva in mod deosebit la relatie. Desi ii ceri partenerului sa fie mai implicat, tu esti distanta si rece.

Bani – Cheltuiesti destul de multi bani pe capricii si constati ca nu ti-au mai ramas suficienti pentru lucrurile cu adevarat importante. E posibil sa ajungi sa te imprumuti pentru a-ti achita rata sau chiria.

Munca – Esti intr-o forma de zile mari la serviciu si impresionezi pe toata lumea cu pasiunea cu care iti indeplinesti sarcinile. Ai grija insa ca si excesul de zel poate fi uneori daunator. Incearca sa nu iei asupra ta si sarcinile celorlalti.

TAUR

Dragoste – Vrei ceva nou in viata ta si te gandesti sa incepi cu schimbarile pe plan sentimental. Nu esti multumita de cum decurg lucrurile in relatie, asa ca ii dai un ultimatum persoanei iubite – ori isi schimba atitudinea, ori pleaca.

Bani – Banii nu constituie o problema pentru tine saptamana aceasta. Te descurci excelent pe plan financiar si reusesti chiar sa iti ajuti si membrii familiei cu o suma generoasa. Important este sa nu depasesti prea tare bugetul.

Munca – Este o saptamana perfecta la job: tot ce iti propui iti iese si fara sa faci eforturi deosebite. Ai idei originale si nu te temi sa ti le exprimi. Ai initiativa si esti dornica sa arati cat de bine te pricepi la ceea ce faci.

GEMENI

Dragoste – Ai fi dispusa sa mergi si pana in panzele albe pentru persoana iubita. Simti ca el este alesul si ca nu poti trai fara el. Din pacate, gandurile astea te tin pana a doua zi, cand incep iar nemultumurile si reprosurile la adresa lui. Aceste schimbari dese de atitudine ar trebui sa te puna pe ganduri.

Bani – Ai bani de recuperat de la prieteni si, la randul tau, esti datoare unor apropiati. Din pacate, nu primesti la timp banii pe care i-ai imprumutat, asa ca nici tu nu reusesti sa iti onorezi datoriile.

Munca – Provocarile de la locul de munca se dovedesc a fi peste competentele tale si esti nevoita sa apelezi la ajutorul unor persoane pe care nu le agreezi in mod deosebit. Va trebui sa treci peste “rusiunea” de a apela la ele ca sa iti rezolvi taskurile.

RAC

Dragoste – Se anunta schimbari majore in viata sentimentala. Un flirt nevinovat are toate sansele sa se transforme intr-o frumoasa poveste de dragoste. Lasa-te purtata de val si vei avea parte de cea mai mare aventura a vietii tale.

Bani – Desi cheltuielile sunt mari, reusesti sa le faci fata cu brio. Esti chibzuita cu banii, stii cum sa iti administrezi bugetul si vei reusi sa ramai si cu ceva banuti in plus dupa ce iti platesti toate obligatiile.

Munca – Nu reusesti sa te concentrezi deloc la job si asta poate si din cauza ca esti cam… indragostita. Ai grija ce spui si ce faci, ca sa nu ajungi tinta glumelor si ironiilor la birou.

LEU

Dragoste – Saptamana aceasta dai dovada de o abilitate mai… deosebita. Reusesti parca sa citesti gandurile persoanei iubite si il surprinzi cu gesturi frumoase. Este o chimie speciala intre voi si pareti ca sunteti facuti unul pentru celalalt.

Bani – Nu este cea mai buna perioada din punct de vedere financiar, insa nu-i motiv de ingrijorare. Putini incep anul plini de bani, asa ca incearca sa nu te panichezi si sa te descurci cu putinul pe care il ai.

Munca – Incearca sa ramai calma la locul de munca si sa nu mai “iei foc” la fiecare sarcina care iti este atribuita si nu e tocmai pe placul tau. Incearca sa fii mai flexibila si sa faci compromisuri din cand in cand.

FECIOARA

Dragoste – Daca vei continua sa iti neglijezi partenerul vei avea numai de suferit. Nu faci lucrul asta pentru ca nu il iubesti, ci pentru ca te-ai obisnuit cu binele si crezi ca tot ce ai ti se cuvine. Incearca sa fii mai implicata in relatie.

Bani – Esti pusa pe economii saptamana aceasta si te abtii de la multe dintre cheltuielile tale curente. Pana la urma vei vedea ca eforturile tale nu sunt in zadar si vei reusi sa pui deoparte o suma frumoasa.

Munca – Nu te mai simti in largul tau la munca si asta te face sa fii din ce in ce mai putin implicata. Incearca sa rezolvi problema care te sacaie de mai multa vreme, pentru ca altfel nu vei reusi sa o mai duci prea mult in aceasta colectivitate.

BALANTA

Dragoste – Partanerul iti face o marturisire neasteptata si nu stii cum sa reactionezi. Ceva din trecutul lui a iesit la iveala si se pare ca te va afecta si pe tine. Analizeaza bine situatia inainte de a lua o decizie pripita.

Bani – Stai excelent la capitolul financiar, insa tu nu esti niciodata multumita si ai tendinta sa te plangi tuturor de lipsa banilor. Incearca sa te bucuri de banii pe care ii ai si sa ii cheltuiesti cu cap.

Munca – Colegii te apreciaza din ce in ce mai mult si incepi sa simti ca faci parte dintr-o echipa. Trebuie insa sa intelegi ca nu ai cum sa multumesti pe toata lumea, asa ca nu mai incerca sa fii chiar pe placul tuturor.

SCORPION

Dragoste – Fie ca esti deja implicata intr-o relatie, fie ca esti in cautarea unui partener, simti nevoia de ceva nou si palpitant. Insa daca vrei sa se intample ceva, va trebui sa treci cat mai redepe la actiune.

Bani – Ai inceput anul cu niste datorii financiare, care iti creeaza o stare de neliniste. Nu reusesti sa te descurci prea bine cu banii si trebuie sa renunti la cateva achizii pe care le programasei pentru aceasta saptamana.

Munca – Liniste si pace la locul de munca. Desi sperai sa fii implicata intr-un proiect nou, se pare ca au ales pe altcineva in locul tau. Asa ca va trebui sa iti indeplinesti aceleasi sarcini ca si pana acum.

SAGETATOR

Dragoste – Se anunta ceva actiune pe plan sentimental. Desi nu esti pregatita pentru o noua iubire, nu te poti abtine sa te simti atrasa de o persoana din propriul anturaj. Oricat te-ai opune, nu prea iti poti controla sentimentele.

Bani – Va trebui sa fii mai cumpatata cu banii, daca nu vrei sa intri in datorii. Cheltuielile sunt mari la inceput de an si esti nevoita sa renunti la micile placeri ca sa achiti diverse taxe si impozite.

Munca – Vei avea mai mult de munca saptamana aceasta, asa ca fii pregatita sa fii supusa unui ritm infernal de lucru. Nu va fi usor, insa la final iti va aduce mari satisfactii si eforturile tale nu vor fi in zadar.

CAPRICORN

Dragoste – Simti o atractie puternica fata de o persoana la care nu ar trebui sa te gandesti – ori nu e potrivit pentru tine, ori este implicat deja intr-o relatie. Desi stii ca ar trebui sa renunti, nu te poti abtine sa te intrebi cum ar fi viata ta daca ati fi impreuna.

Bani – Este perioada reducerilor si asta, pentru tine, inseamna un singur lucru: shopping! Astfel cea cea mai mare parte din banii tai vor fi cheltuiti pe haine, genti si pantofi. Superb!

Munca – La job lucrurile sunt destul de linistite si ai intrat intr-o rutina care iti prieste. Nu te deranjeaza ca faci acelasi lucru zi de zi si esti multumita ai un job stabil.

VARSATOR

Dragoste – Te simti bine in relatia actuala si ai vrea sa duci lucrurile la urmatorul nivel. Insa partenerul nu pare atat de dornic ca tine sa evolueze. Incearca sa nu il fortezi si sa lasi lucrurile sa mearga de la sine.

Bani – Te descurci onorabil cu banii saptamana asta si reusesti sa faci si cateva economii. Nu ai mari cheltuieli de facut, asa ca iti permiti sa iti satisfaci si niste mici capricii.

Munca – Esti hotarata sa schimbi locul de munca si incepi sa deja cautarile. Nu te jena sa intrebi in stanga si in dreapta, pentru ca nu stii de unde se iveste ocazia.

PESTI

Dragoste – Esti intr-o etapa a vietii tale in care iti neglijezi viata amoroasa si te gandesti ca poate este mai bine sa fii singura. Insa iti dai seama ca te amagesti si tot ceea ce iti doresti este o relatie frumoasa ca in filme. Incearca sa nu mai fii atat de pretentioasa cu toti pretendentii tai.

Bani – Vei fi pusa in situatia de a ajuta un prieten bun cu o suma importanta de bani. Desi ai avea si tu nevoie de ei, te poti lipsi o perioada de aceasta suma ca sa ii faci un bine prietenului aflat in mare nevoie.

Munca – Lucrurile incep sa devina mai suportabile la job si chiar iti face placere proiectul de care te ocupi saptamana aceasta. Nu mai vezi doar partea goala a paharului si asta te face sa lucrezi cu mai multa dedicatie.