Semnificatiile zilei de 8 ianuarie

In 1864 se deschide scoala preparandala din Iasi sub conducerea lui Titu Maiorescu, printre cursantii careia aflandu-se si Ion Creanga.

In 1889 este patentata prima masina de calculat, de catre Herman Hollerith.

In 1958 americanul Bobby Fischer castiga primul sau campionat national de sah, la varsta de 14 ani.

In 195 Charles de Gaulle devine primul presedinte al celei de-a cincea Republici Franceze.

In 1971 are loc primul festival international al filmului de la Belgrad – FEST – sub deviza “Aceasta minunata lume noua”.

In 1990 Tribunalul Municipiului Bucuresti autorizeaza functionarea primului partid politic din România post-comunista, PNTCD, continuator al partidului istoric interzis in 1947; Corneliu Coposu este cel care il organizeaza chiar in noaptea de 22-23 decembrie 1989, lansand un “Apel catre tara”.

In 1788 se naste Pavel Kiseleff, general rus, guvernator al Principatelor Române; in 1823, Alfred Russel Wallace – naturalist si biolog britanic; in 1873, Iuliu Maniu – politician român, prim-ministru al României; in 1882, David Brown Milne – pictor, tipograf si scriitor Canadian, pionier al tehnicii tipografice color; in 1935, Elvis Presley – cantaret si chitarist american, supranumit “regele rock-ului”; in 1947, David Bowie – muzician si actor englez, iar in 1979, Adrian Mutu – fotbalist român.

In 1324 moare Marco Polo, explorator italian; in 1642, Galileo Galilei – astronom si fizician italian; in 1896, Paul Verlaine – poet francez; in 1928, Dumitru Kiriac-Georgescu – compozitor, profesor, dirijor de cor si folclorist român, iar in 1997, Melvin Calvin – chimist american, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie in 1961, pentru elucidarea mecanismului fotosintezei.