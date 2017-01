Semnificatiile zilei de 6 ianuarie

In 1714 apare prima masina de scris patentata de catre inginerul englez Henry Mill; insa prima masina de scris comerciala va fi fost patentata abia in 1868 de inginerul mecanic american Christopher Latham Sholes.

In 1838 Samuel Morse efectueaza prima demonstratie a sistemului sau de telegrafie in orasul Morristown, New Jersey.

In 1907 educatoarea italiana Maria Montessori deschide prima sa scoala si gradinita pentru copiii muncitorilor la Roma.

In 1926 este creata compania aeriana germana “Lufthansa”.

In 1929 apare ambalajul din carton care inlocuieste clasica sticla pentru lapte, in Statele Unite, la Ferma Sheffield din New York.

In 1942 “Pan American Airlines” devine prima companie aeriana comerciala care efectueaza zboruri in jurul lumii.

In 1950 se hotaraste infiintarea coloniilor – lagarele de munca; acestea incep sa activeze in 14 ianuarie 1950, iar in perioada 1950-1954 sunt internate in aceste lagare de munca peste 22.000 de persoane.

In 2007 la Balea Lac, judetul Sibiu, s-a inaugurat prima biserica ecumenica de gheata din România.

In 1412 se naste Ioana d’Arc, eroina nationala a Frantei, supranumita „Fecioara din Orléans”; in 1760, Ioan Budai Deleanu – scriitor, filozof si istoric român; in 1802, Ion Heliade Radulescu – scriitor si politician român; in 1848, Hristo Botev – poet bulgar; in 1907, Ion I. Agârbiceanu – fizician român, membru corespondent al Academiei Române; in 1938, Adriano Celentano – cantaret italian, iar in 1969, Ilie Dumitrescu – fotbalist român.

In 1852 moare Louis Braille, pedagog francez, inventatorul alfabetului Braille; in 1919, Theodore Roosevelt – politician american, al 26-lea președinte al Statelor Unite; in 1932, Iacob Negruzzi – scriitor român, membru al Academiei Române, iar in 1949, Victor Fleming – regizor american.