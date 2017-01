Semnificatiile zilei de 5 ianuarie

In 1716 se instaureaza regimul fanariot in Tara Româneasca prin inceputul domniei lui Nicolae Mavrocordat.

In 1828 se deschid, la Iasi, cursurile “Scolii de româneste si latineste” la manastirea Trei Ierarhi, conduse de Iordache Saulescu.

In 1859 Adunarea Electiva a Moldovei alege, in unanimitate, ca domn pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, participant la Revolutia de la 1848 si la lupta pentru Unirea Principatelor.

In 1896 are loc prima proiectie cinematografica din Egipt si de pe continentul African, intr-o cafenea din orasul Alexandria.

In 1924 Walter P. Chrysler lanseaza pe piata primul sau automobil – “Chrysler Six”.

In 1933 incepe construirea podului Golden Gate din orasul San Francisco.

In 1944 London Daily Mail devene primul ziar care are editii pe cele doua maluri ale Atlanticului.

In 1961 este inaugurat Teatrul de Comedie din Bucuresti, iar primul sau director este Radu Beligan.

In 1990 CFSN emite Decretul-Lege nr. 4 cu privire la organizarea si functionarea Academiei Romane.

In 2005 este descoperita cea mai mare planeta pitica cunoscuta din sistemul nostru solar – Eris – de o echipa americana folosind imagini capturate la 21 octombrie 2003 la Observatorul Palomar.

In 1855 se naste King Camp Gillete, inventatorul american al lamei de barbierit; in 1878, Emil Gîrleanu – poet si scriitor român; in 1932, Umberto Eco – scriitor italian, editor, filosof si un foarte cunoscut semiotician; in 1937, Robert Duvall – actor american; in 1946, Diane Keaton – actrita americana, iar in 1967, Adrian Cioroianu – istoric si politician român.

In 1970 moare Max Born, matematician si fizician evreu german, profesor universitar la Göttingen, Edinburgh si Berlin, unul dintre creatorii mecanicii cuantice, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1954; in 2010, Toni Tecuceanu – actor român, iar in 2015, Jean-Pierre Beltoise – pilot francez de Formula 1.