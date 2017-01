Semnificatiile zilei de 4 ianuarie

In 1835 apare pentru prima oara o rubrica de sah in ziarul britanic “Bells Life”.

In 1926 Parlamentul voteaza indepartarea printului Carol (viitorul rege Carol al II-lea) de la succesiune si recunoasterea printului Mihai ca principe mostenitor al României – minor in acea perioada; astfel, pe timpul minoratului sau s-a instituit o regenta formata din patriarhul Miron Cristea, presedintele Inaltei Curti de Casatie – Gheorghe Buzdugan si printul Nicolae de Hohenzollern.

In 1999 incepe “Greva minerilor din Valea Jiului” cand aproape 15.000 de mineri de la Compania Nationala a Huilei din Valea Jiului cer marirea salariilor si renuntarea la programul de inchidere a minelor nerentabile, amenintand ca vin la Bucuresti in cazul in care revendicarile lor nu vor fi satisfacute, insa Guvernul refuza orice negociere.

In 2010 este inaugurata oficial cea mai inalta cladire din lume – Burj Khalifa – cu o inaltime de 828 m.

In 1643 se naste Isaac Newton, fizician, matematician si astronom englez; in 1809, Louis Braille – pedagog francez, inventatorul alfabetului Braille; in 1841, Petru Poni – chimist si mineralog român, unul dintre fondatorii scolii românesti de chimie; in 1877, Sextil Pușcariu – lingvist, filolog, istoric literar si memorialist român; in 1946, Mihai Constantinescu – cantaret român, iar in 1969, Boris Berezovski – pianist rus.

In 1786 se moare Moses Mendelssohn, filosof german; in 1877, Cornelius Vanderbilt – afacerist american; in 1941, Henri Bergson – filozof si scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1927; in 1954, Elena Farago (Elena Paximade) – poet simbolist; in 1960, Albert Camus – filozof si scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1957, iar in 1965, T. S. Eliot – poet de origine americana, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1948.