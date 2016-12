La Multi Ani, 2017!

Noul An va aduce bogatie si veselie, insa traditia si superstiile au rolul lor. Sorcova, Plugusorul, Capra sau Ursul sunt doar cateva dintre cele mai frumoase obiceiuri de Anul Nou, pastrate din strabuni. Plugusorul este legat de dorinta ca anul ce urmeaza sa fie unul cu recolte bogate. Pe 31 decembrie, copiii incep sa colinde pocnind din bici, sunand din clopotei, sufland in buhai si urand noroc si bogatie.

Capra este unul din simbolurile cele mai raspandite la noi in tara, care intruchipeaza un personaj fantastic, care aduce bogatie si prosperitate gospodariei in care intra. Traditia ursului are origini dacice si este unul dintre cele mai inedite spectacole cu masti din Bucovina. Jocul simbolizeaza trecerea anotimpurilor si aminteste de faptul ca, odata, acest animal era considerat personajul care reusea sa invinga iarna si sa aduca primavara.

In ajunul Anului Nou e bine de achitat toate datoriile pentru a nu incepe noul an cu datorii, insa nu e bine sa: se spele rufe, sa se foloseasca foarfeca deoarece va taia norocul si nici sa se dea bani cu imprumut. Casa nu trebuie maturata pentru a nu se arunca belsugul si nu trebuie aruncat gunoiul pentru a nu risca sa ramana casa goala tot anul urmator. Nu trebuie varsate lacrimi in aceasta zi, si nici cearta nu e de bun augur. Atentie la calendarul urmatorului an – acesta nu trebuie agatat pe perete inainte ca noul an sa inceapa deoarece aduce ghinion.

Traditia populara spune ca spiritele rele se sperie de lumina si de zgomotele puternice. De aceea, se trosneste din bici sau se folosesc pocnitorile si artificiile. Buzunarele trebuie sa gazduiasca bani – pentru prosperitate si trebuie purtate haine noi si, pe cat posibil, ceva de culoare rosie pentru a atrage energiile pozitive.

Cat despre bucatele de pe masa de Revelion, e bine sa nu lipseasca pestele pentru a ne strecura printre probleme si obstacole in noul an, cu agilitatea unui peste in apa, dar nici strugurii care vor aduce prosperitate financiara.

Superstitiile sunt prezente si la celelalte popoare. Astfel, in Italia, Anul Nou este intampinatcu aruncarea pe fereastra a obiectelor vechi, simboluri ale anului care a trecut. In Spania, unul din obiceiuri este sa se manance cate o boaba de strugure la fiecare din cele 12 batai ale ceasului care vestesc trecerea in noul an, ele fiind dorinte pentru fiecare luna a anului urmator. In Olanda „ziua anului trecut” (31 decembrie) este sarbatorita prin multe focuri de artificii, care incep in zori si tin pana tarziu in noapte. In Japonia, Anul Nou, „Oshogatsu”, este una dintre cele mai importante sarbatori. Astfel, in decembrie, sunt organizate „petreceri de uitat anul”, iar in Ajun, la miezul noptii, japonezii merg la cel mai apropiat templu pentru a imparti sake si pentru a asista la cele 108 de lovituri de gong care anunta trecerea in noul an.