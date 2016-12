Semnificatiile zilei de 28 decembrie

In 1065 este inaugurata Catedrala Westminster din Londra, construita de Eduard Confesorul intre anii 1045 si 1050.

In 1612 este observata pentru prima data planeta Pluto de catre Galileo Galilei, insa este catalogata doar ca o stea fixa; abia peste 234 de ani va fi considerata o noua planeta a sistemului solar, iar in 2006 a primit statutul de planeta pitica.

In 1879 se prabuseste podul Tay din Dundee, Scotia, de aproape 2 mile lungime – considerat cel mai lung pod al vremii – in timp ce era traversat de un tren, ucigand 75 de oameni.

In 1895 are loc prima proiectie de film, realizata de fratii Lumière, la cafeneaua “Grand Café” din Paris.

In 1903 se infiinteaza “Societatea numismatica româna”.

In 1989 se intruneste pentru prima data, dupa o lunga pauza, Consiliul de Conducere al Uniunii Scriitorilor si este ales un comitet provizoriu de conducere a Uniunii, avandu-l ca presedinte pe Mircea Dinescu.

In 1805 se naste Eftimie Murgu, filolog si filosof român, fruntas al Revolutiei de la 1848 din Ungaria si Transilvania, deputat in Dieta de la Debretin; in 1882, Arthur Eddington – astrofizician si matematician britanic; in 1903, Nicolae Kirculescu – compozitor român de muzica usoara, de film si teatru; in 1953, Richard Clayderman – pianist francez; in 1954, Denzel Washington – actor american; in 1957, Laurențiu Cazan – muzician român, iar in 1981, Alexandra Ungureanu – cantareata româna.

In 1937 moare Maurice Ravel, compozitor si pianist francez; in 1945, Theodore Dreiser – scriitor american; in 1950, Constantin Karadja – diplomat, jurist, istoric, bibliograf si bibliofil român; in 1997, Corneliu Baba – pictor român, iar in 2007, Clody Bertola – actrita româna.