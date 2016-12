Semnificatiile zilei de 27 decembrie

In anul 537 a fost inaugurata Biserica Sfanta Sofia din Constantinopol, devenita in 1453 moschee si in 1935 muzeu.

In 1391 este atestat documentar “logofatul” – seful cancelariei domnesti in Tara Româneasca.

In 1784, in timpul Rascoalei taranesti condusa de Horia, Closca si Crisan – izbucnita la 2 noiembrie 1784 – sunt prinsi Horea si Closca, in padurea Scoruset din muntii Gilaului, apoi inchisi la Alba-Iulia.

In 1816 are avut loc la Iasi, din initiativa lui Gheorghe Asachi, primul spectacol de teatru in limba româna – “Mirtil si Hloe” – pastorala intr-un act.

In 1945 se infiinteaza Banca Mondiala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Fondul Monetar International (FMI), România urmand sa devina membra a celor 2 organisme financiare abia in 1972.

In anul 2000, cu ocazia implinirii a 2000 de ani de crestinism si a sfarsitului de mileniu, Banca Nationala a României pune in circulatie o moneda comemorativa din aur, cu un tiraj de numai 1.000 de exemplare.

In 2004 s-a produs o explozie cosmica puternica iar eruptia unei stele neutronice a afectat ionosfera Pamantului.

In 1571 se naste Johannes Kepler, astronom si astrolog, cel care a descoperit ca Pamantul si planetele se misca in jurul Soarelui, pe orbite eliptice; in 1822, Louis Pasteur – chimist si biolog, pionier in domeniul microbiologiei, membru al Academiei Franceze; in 1897, Tudor Vianu – poet, estetician si filozof român, membru al Academiei Române, director general al Comisiei Nationale pentru UNESCO, director general al Bibliotecii Academiei Române si director al Teatrului National din Bucuresti; in 1901, Marlene Dietrich – figura legendara a cinematografului, actrita de film, teatru, music-hall, opereta si cantareata, iar in 1948, Gerard Depardieu – actor francez.

In 1923 moare Gustave Eiffel, inginer francez, cunoscut in special pentru realizarea Turnului din Franta care ii poarta numele; in 1925, Serghei Aleksandrovici Esenin – poet rus; in 1977, Alexandru Ciucurencu – pictor român, membru corespondent al Academiei Române, iar in 2006, Peter Hammer – matematician american nascut in România.