Semnificatiile zilei de 23 decembrie

In 1888 pictorul olandez Vincent van Gogh isi taie o parte din urechea stanga, intr-unul din desele sale momente de ratacire.

In 1941 are loc premiera operei “Capra cu trei iezi”, de Alexandru Zirra – libret Al. Zirra, dupa povestea lui Ion Creanga – la Opera Româna din Bucuresti.

In 1947 este conceput primul transistor din lume de catre fizicienii americani John Bardeen, Walter Brattain si William Shockley.

In 1963 se incheie prima calatorie in jurul Pamantului efectuata de o nava româneasca, cargoul “Bucuresti”.

In 1989 sotii Ceausescu sunt arestati si toata lumea se astepta ca lucrurile sa se linisteasca, insa nu a fost deloc asa; in Bucuresti, ca si in alte orase, se intetesc schimburile de focuri, astfel ca numarul victimelor creste vertiginos.

In 1990 la Aeroportul Otopeni se dezveleste un monument din marmura neagra pe care sunt gravate numele celor care si-au pierdut viata in acest loc in timpul evenimentelor din decembrie 1989.

In 1884 se naste Nicolae Malaxa, inginer si intreprinzator român; in 1936, Peter Hammer – matematician american nascut in România, fondatorul si directorul institutului RUTCOR; in 1949, Adrian Belew – chitarist si interpret american, iar in 1968, Manuel Rivera-Ortiz – fotograf american.

In 1982 moare Alexandru Apolzan, fotbalist român; in 1986, Eugenia Popovici – actrita româna, profesor si rector al IATC, iar in 2013, Mihail Kalasnikov – general rus, proiectant de arme de foc.