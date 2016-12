Semnificatiile zilei de 20 decembrie

In 1191 este atestata documentar cetatea Sibiului, intr-un document emis de papa Celestin al III-lea.

In 1915 are loc prima auditie la Ateneul Român din Bucuresti, sub bagheta lui Dimitrie Dinicu, a primului poem simfonic românesc, “Acteon”, de Alfred Alessandrescu.

In 1917 ia fiinta Comisiei Extraordinara de Combatere a Contrarevolutiei – CEKA – prima organizatie de politie secreta din epoca moderna.

In 1946 este etatizata Banca Nationala a României, primul pas in preluarea controlului comunist asupra parghiilor economice.

In 1973 se inaugureaza noua cladire a Teatrului National “I.L.Caragiale” din Bucuresti.

In 1985 Papa Ioan Paul al II-lea anunta instituirea Zilei Mondiale a Tineretului.

In 1989 Nicolae Ceausescu califica, intr-o interventie televizata, evenimentele de la Timisoara drept opera unor “huligani”, respectiv a unor “grupuri fasciste si antinationale”.

In 1808 se naste Andrei Saguna, mitropolit ortodox al Transilvaniei, militant pentru drepturile ortodocsilor si ale românilor din Transilvania, fondator al Gimnaziului Românesc din Brașov, membru de onoare al Academiei Române; in 1837, Constantin Ene – maior român, Erou al Razboiului de Independenta, cazut in luptele de la Rahova; in 1852, Ion Mincu – arhitect, intemeietorul scolii nationale românesti de arhitectura; in 1934, George Apostu – sculptor roman; in 1942, Jean-Claude Trichet – expert in finante francez, Presedintele Bancii Centrale Europene, iar in 1943, Ruxandra Sireteanu – actrita româna de teatru si film.

In 1944 moare Nicolae Cartojan, academician, istoric literar si pedagog român; in 1966, Mihail Sorbul – dramaturg român; in 1999, Valeriu Munteanu – filolog si lexicograf român, iar in 2009, Brittany Murphy – actrita americana.