Semnificatiile zilei de 16 decembrie

In 1848 are loc “Adunarea fruntasilor români transilvaneni” la Sibiu, unde se adopta o petitie nationala prin care se protesteaza impotriva “unirii” fortate a Transilvaniei cu Ungaria, hotarata in martie 1848.

In 1918 incepe reforma agrara, printr-un Decret privind exproprierea pamantului, in urma careia, in perioada 1918 – 1921, sunt expropriate, de la vechii proprietar, peste 6 milioane ha de pamant ce au fost impartite taranilor, modificandu-se astfel structura proprietatii in noua Românie.

In 1938 se infiinteaza Frontul Renasterii Nationale, sub conducerea regelui Carol al II–lea, care, dupa alegerile din iunie 1939 castigate de FRN, devine partidul unic si printr-un un decret-lege cerea tuturor deputatilor si senatorilor sa poarte uniforma FRN si sa presteze juramant de credinta regelui.

In 1970 are loc premiera filmului “Love Story”, in regia lui Arthur Hiller, in rolurile principale Ali Mac Graw si Ryan O´Neal, film ce a avut un imens succes de public.

In 1989 la Timisoara incep primele manifestari anticomuniste din Decembrie ‘89; de la nemultumiri locale pornite de la hotararea judecatoreasca conform careia pastorul reformat Laszlo Tokes urma sa fie stramutat in alta localitate, se ajunge la revendicari pe plan politic, astfel timisorenii se strang in Piata Catedralei iar in noaptea de 16 spre 17 decembrie au loc confruntari intre manifestanti si fortele de ordine.

In 1770 se naste Ludwig van Beethoven, compozitor german, recunoscut ca unul din cei mai mari compozitori din istoria muzicii; in 1775, Jane Austen – scriitoare engleza; in 1979, Mihai Traistariu – cantaret român, iar in 1985, Aylin Cadîr – cantareata si actrita româna de origine turca.

In 1325 moare Carol de Valois, fondatorul Casei de Valois; in 1897, Alphonse Daudet – scriitor francez; in 1943, Nicolae Ghica-Budești – arhitect, unul dintre promotorii stilului neoromânesc in arhitectura, iar in 2975, Eugen Aburel – renumit medic chirurg român.