Semnificatiile zilei de 15 decembrie

In 1868 are loc concertul inaugural al “Societatii Filarmonice Romane”, sub bagheta primului director al orchestrei, Eduard Wachmann, in programul caruia au fost lucrari de Mozart, Haydn, Beethoven si Mendelssohn Bartholdy.

In 1876 ia fiinta Cercul Militar al ofiterilor din garnizoana Bucuresti, actualul Cerc Militar National.

In 1885 apare la Bucuresti revista modernista “Analele literare”, editata de Mircea C. Demetrescu.

In 1887 iese de sub tipar primul numar al publicatiei lunare “Revista Noua”, sub conduerea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu.

In 1914 are loc o explozie de gaz la mina Mitsubishi Hōjō din Kyushu, Japonia, care provoaca disparitia a 687 de oameni.

In 1939 are loc, la Atlanta, premiera filmului “Pe aripile vantului”, in regia lui Victor Fleming, avandu-i ca protagonisti pe Vivien Leigh si Clark Gable.

In 1964 oficialitatile canadiene arboreaza pentru prima data actualul steag canadian, reprezentand o frunza rosie de artar.

In 1970 naveta spatiala ruseasca Venera-7 efectueaza prima aterizare a unei sonde pe planeta Venus.

In 1995, la Conferinta Uniunii Europene de la Madrid, sefii de stat si de guvern au convenit asupra noii monede europene, denumita “EURO” care a inlocuit moneda nationala in Germania, Franta, Belgia, Olanda, Luxemburg, Italia, Spania, Portugalia, Austria, Irlanda, Finlanda, Grecia de la 1 ianuarie 2002.

In 2001 se redeschide publicului, Turnul din Pisa, inchis in 1990 pentru consolidare.

In 1832 se naste Gustave Eiffel, inginer si arhitect francez, parintele Turnului Eiffel; in 1887, Cella Delavrancea – prozatoare si pianista, fiica scriitorului Barbu Delavrancea; in 1947, George-Mihail Pruteanu – lingvist, eseist si politician roman; in 1948, Cornel Nistorescu – prozator si publicist român; in 1951, Ioan Luchian Mihalea – fondatorul grupurilor “Song” si “Minisong”, iar in 1993, Alina Eremia – cantareata româna.

In 1675 moare Johannes Vermeer, pictor olandez; in 1966, Walt Disney – producator, desenator si regizor american; in 2013, Joan Fontaine – actrita britanica, iar in 2014, Nicolae Manea – fotbalist român.