Sunt ca niste papusi in miniatura din aluat aromat cu scortisoara si nu lipsesc din casele americanilor de Sarbatori. Gingerbread man, asa cum le spune in tara natala sunt, de fapt, un aluat de turta dulce care a venit in America odata cu colonistii.

Turta dulce are o istorie de cateva sute de ani, iar figurinele din acest aluat delicios au aparut prin secolul XVI, in Germania si mai apoi in Anglia, cand la curtea reginei Elisabeta I erau prezentate asemenea dulciuri numai oaspetilor de rang inalt. Odata cu britanicii plecati sa cucereasca noul pamant din Vest, si dulciurile lor au patruns pe continentul american.

Se spune ca inclusiv mama primului presedinte al SUA, George Washington, obisnuia sa coaca astfel de biscuiti din aluat dulce si parfumat, iar reteta ei era transmisa din generatie in generatie.

Omuletul din turta dulce a devenit celebru in 1875 cand revista St Nicholas Magazine publica povestea unui baietel din turta dulce si peripetiile pe care le traia pe cand era urmarit de diverse personaje, pentru ca in final sa fie mancat de o vulpe. De atunci si pana la cea mai recenta aparitie a sa in Shrek, omuletul de turta dulce a fost prezent in multe povestiri si animatii pentru copii sau adulti.

Asocierea lui cu sarbatoarea Craciunului vine de la turta dulce din care este creat, un desert cu arome atat de placute de Sarbatori.

Reteta omuleti din turta dulce:

Ingrediente:

400g faina

½ lingurita sare

¾ lingurita bicarbonat de sodiu

2 lingurite pudra de ghimbir

1 lingurita scortisoara macinata

¼ lingurita nucsoara

¼ lingurita cuisoare macinate

115g unt, la temperatura camerei

100g zahara

1 ou

160ml melasa

Pentru decor:

230g zahar pudra

115g unt moale

1 lingurita extract vanilie

1 si ½ linguri lapte

Mod de preparare:

Cerne impreuna faina, bicarbonatul si mirodeniile.

Bate untul moale cu zaharul pana cand amestecul devine ca o crema. Adauga oul si melasa si continua sa bati cu mixerul pana cand totul se omogenizeaza.

Adauga treptat amestecul de ingrediente uscate si incorporeaza-l.

Imparte aluatul format in doua parti egale si impacheteaza-le in folie de plastic. Pune aluatul la rece timp de cel putin doua ore sau mai bine peste noapte, pana cand devine ferm.

Incinge cuptorul la 180C si pregateste mai multe tavi de copt cu hartie cerata.

Intinde una din bucatile de aluat pe blatul tapetat cu faina intr-o foaie de 0.5 cm grosime. Taie biscutii cu o forma speciala de omulet si ridica-i de pe blat cu ajutorul unei spatule.

Asaza-i in tavi la distante de 1 cm. Pune tavile din nou la frigider timp de 10 minute.

Coace biscuitii timp de 8-12 minute pana cand devin fermi pe margini si abia incep sa se rumeneasca. Lasa-i un minut in tava sa se raceasca, apoi scoate-i pe un gratar. Vei obtine intre 24 si 36 de bucati in functie de cat de mare este forma de biscuiti pe care o folosesti.

Pentru decor:

Bate untul cu extractul de vanilie si adauga treptat zaharul pudra, iar la final laptele. Din acest moment poti colora crema cu colorant alimentar sau o poti folosi asa pentru a desena cu un pos cu dui mic ochii, gura, hainele sau parul omuletilor din turta dulce.