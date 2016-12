Alimente, vitamine, plante şi remedii anti-răceală

În sezonul rece, infecţiile respiratorii fac ravagii mai ales în rândul copiilor şi persoanelor în vârstă, al căror sistem imunitar este mai fragil, dar nu ocoleşte pe nimeni dintre cei neatenţi la regulile unei bune sănătăţi. De aceea, acestea ar trebui respectate pentru a evita complicaţiile.

Pe lângă faptul că ar trebui să ne îmbrăcăm mai gros, să ne spălăm pe mâini cât mai des, să facem sport pentru a ne menţine sănătatea şi să mâncăm cât mai sănătos, trebuie să îi oferim corpului nostru şi necesarul de vitamine şi minerale.

Semnele răcelilor sunt evidente şi se pot instala treptat sau brusc prin declanşarea reprizelor de strănut, scurgeri nazale, tuse. Persoanelor răcite le lăcrimează ochii, acuză oboseală, dureri de gât şi de cap, au febră moderată. Pe durata episodului de răceală, trebuie să fim foarte atenţi la ce consumăm, alimente şi lichide, care trebuie să abunde în vitamine şi minerale cât mai benefice pentru sistemul imunitar.

Vitamina D

Vitamina D se asociază, de obicei, soarelui şi corpul nostru o produce de fiecare dată când este expus luminii solare. Este una dintre vitaminele cele mai importante în zilele friguroase, pentru că ajută la reglarea cantităţii de calciu şi fosfor în corp. Astfel, ne menţinem dinţii şi oasele în stare bună. În lipsa vitaminei D, corpul este fragil şi lipsit de apărare. Cele mai bune surse de vitamina D sunt lactatele (brânză, unt, lapte), peştele gras (tonul, somonul) şi anumite cereale.

Vitamina C

Vitamina C este deja o clasică a acestui anotimp, fiind cea mai căutată în lunile de iarnă. Este un antioxidant care ajută şi la fortificarea sistemului imunitar, fiind totodată benefică şi pentru piele. S-a demonstrat că această vitamină ameliorează simptomele răcelii. O găseşti în citrice şi kiwi, în salate proaspete, de fapt în majoritatea fructelor şi legumelor proaspete.

Alimente probiotice

Suntem cu toţii familiarizaţi cu beneficiile lor şi, timp de secole, le-am găsit în iaurturi, brânzeturi şi alte produse fermentate. Astăzi, se găsesc în capsule, prafuri de dizolvat, inclusiv sub formă de tablete de ciocolată. Probioticele se dovedesc a fi benefice mai ales în timpul iernii, dat fiind faptul că fortifică sistemul imunitar, ajută digestia şi previn indigestiile.

Zinc

Ajută la îmbunătăţirea memoriei, grăbeşte vindecarea şi creşte sensibilitatea senzorială. Zincul este mineralul principal atunci când vorbim de un sistem imunitar sănătos.

Vitamina B12

Vitamina B12 îţi dă un plus de energie care te ajută să treci mai uşor peste zilele de iarnă şi îţi îmbunătăţeşte starea de spirit. Găseşti această vitamină în alimentele de origine animală, precum fructele de mare, carne, ouă şi produse lactate.

Omega 3

Uleiurile de peşte sunt esenţiale pentru a trece peste frigul iernii. Astfel, Omega 3 acţionează ca o injecţie de energie şi are acţiuni benefice pentru aparatul circulator şi proprietăţi antiinflamatoare. Alege somonul, tonul, salatele, soia, spanacul, seminţele şi diverse oleaginoase.

Ceapa şi usturoiul

Nu ocoli ceapa şi usturoiul: sunt cele mai puternice antibiotice naturale, cunoscute şi apreciate încă din antichitate pentru proprietăţile şi efectele lor benefice asupra sănătăţii, iar cercetările moderne n-au făcut decât să confirme ceea ce strămoşii noştri ştiau. Vitaminele A şi E şi mineralele ca potasiul, calciul, fierul şi sulful fac ca aceste ingrediente să ne ajute să ne menţinem sănătatea. Acest antibacterian natural te va ajuta să înlături aproape orice semn al răcelii şi gripei. Usturoiul îşi pierde din proprietăţi atunci când este gătit, aşa că cel mai bine este să îl consumi în formă crudă, 1-2 căţei pe zi.

Lichidele calde

Muşeţelul este una dintre plantele medicinale cele mai cunoscute, beneficiile sale cuprinzând mai multe sfere, planta funcţionând ca sedativ, calmant, antiinflamator şi analgezic. O infuzie de 2 linguri de muşeţel într-un litru de apă, băută de 3 ori pe zi, are rezultate uimitoare pentru: dureri de cap, frisoane, inflamaţii ale mucoasei nazale şi ale cavităţii bucale. Supa de pui sau de legume, apă caldă cu lămâie, ceaiurile, toate pot stimula sistemul imunitar şi te ajută atunci când eşti bolnav. Ghimbirul te va ajuta când ai nasul sau sinusurile înfundate.

Alte alimente benefice

Scorţişoara şi mierea de albine sunt aliaţii perfecţi împotriva tusei. Uleiul de cocos conţine un acid pe care corpul îl prelucrează şi care are puteri anti-microbiene şi care stimulează imunitatea. Îl poţi integra în alimentaţia zilnică, îl poţi topi în ceai, încorpora în salate, maioneze, prăjiturele. Oţetul de mere ajută la alcalinizarea corpului: adaugă o lingură de oţet într-un pahar cu apă pentru a ajuta în lupta împotriva virusurilor şi a bacteriilor. Borşul are numeroase proprietăţi de stimulare a imunitatii, dar şi dietetice şi purificatoare. Borşul este bogat în vitaminele B şi C, minerale, carbohidraţi, aminoacizi, vitaminele D şi H, enzime, minerale şi oligoelemente precum seleniu şi crom.

Sursa: www.csid.ro