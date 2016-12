Semnificatiile zilei de 12 decembrie

In 1896 are loc, la Londra, prima demonstratie publica a radioului facuta de catre Guglielmo Marconi.

In 1913 este recuperata la Florenta capodopera lui Leonardo Da Vinci, “Mona Lisa”, dupa doi ani de la furtul ei de la Muzeul Luvru din Paris.

In 1927 se infiinteaza Asociatia Presei Sportive din România.

In 1992 ia fiinta formatia de muzica folk-pop “Pasarea Colibri” avandu-i ca membri pe: Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Florian Pittiș, Vladi Cnejevici.

In 2002 Uniunea Europeana invita zece tari candidate la aderare – Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru si Malta – sa i se alature incepand cu data de 1 mai 2004, astfel numarul membrilor UE crescand de la 15 la 25, iar pentru România si Bulgaria fixeaza termenul aderarii anul 2007.

In 2015 este semnat, la Paris, un tratat in temeiul Conventiei-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite privind schimbarile climatice (UNFCCC), care reglementeaza masurile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon incepand cu anul 2020.

In 1821 se naste Gustave Flaubert, scriitor francez; in 1893, Edward G. Robinson – actor american de origine româna; in 1915, Frank Sinatra (Francis Albert) – actor si cantaret american; in 1939, Tudor Octavian – scriitor si publicist român; in 1953, Dan C. Mihailescu – istoric si critic literar, traducator, cronicar literar; in 1955, Sorin Iliesiu – operator si regizor de film român; in 1978, Monica Birlaeanu – actrita româna, iar in 1980, Dorin Goian – fotbalist român.

In 1877 moare José de Alencar, jurnalist, avocat, om politic, romancier si dramaturg brazilian; in 1941, Émile Picard – matematician francez, membru al Academiei Franceze; in 1983, Amza Pellea – actor român de teatru si film, iar in 2011, Malina Olinescu – cantareata româna.