Horoscopul saptamanii 12-18 decembrie 2016

BERBEC

Oboseala si enervarea apar din cauza intrigilor celor ce nu au vrut sa-i asculte si acum sunt exclusi de la castiguri. Nu se pot plange marti de activitatea profesionala. Va demobilizati usor pentru ca sunteti bulversat si lipsit de energie. Joi, nu este exclus sa va indragostiti, daca nu aveti deja un partener posesiv si gelos. Clocotiti de energie si de nerabdare, iar gafele nu sunt excluse. Viata sociala este activa vineri si va permite sa faceti cunostinta cu persoane care sa va ajute in afacerile viitoare. Pentru native, incepe o lunga etapa in care isi vor valorifica talentele si toate capacitatile lor creatoare.

TAUR

Faceti declaratii inspirate si atragatoare, chiar daca sunt gresite. Miercuri, sunteti optimist, gata sa va entuziasmati la propunerea persoanei iubite doar de a organiza un Revelion in propria casa. Joi, orice activitati ce sunt legate de amenajarea locuintei, trebuie supravegheate cu atentie. Daca va derobati de responsabilitati, vor aparea numeroase conflicte. Au parte de prieteni foarte buni ce actioneaza in locul lor si rezolva tot ceea ce ei nu au cum sa finalizeze sambata. Cu toate ca nativele sunt mai indiferente decat pana acum la suferintele rudelor sau ale persoanei iubite, toata lumea le admira.

GEMENI

Treceti prin momente de exuberanta periculoasa, pentru ca nu mai tineti seama de eventuale riscuri. Ofertele pe care le primiti marti va forteaza sa luati atitudine in probleme profesionale. Nu trebuie sa ezitati miercuri sa va puneti ideile in practica, deoarece va vor ajuta sa va imbunatatiti statutul social. Rudele va refuza vineri invitatiile. Linistea familiala este binevenita, dar aveti tendinta sa faceti excese ce devin periculoase. Pentru native, apar griji intregul interval si considera ca nu ar trebui sa li se mai comunice vesti neplacute.

RAC

Evenimentele par la prima vedere limitative si descoperiti ca pot fi transformate in noi sanse. Nimic din ce traiti nu este banal. Exigenta dvs. li se pare, marti si miercuri, si celor mai duri dintre cunoscuti cam exagerata. Este posibil sa fiti doar obosit si satul de drumuri. Va este laudata perseverenta si vi se recomanda joi sa va organizati mai bine. Aveti nevoie de relaxare si cei din jur sunt gata sa vi-o ofere vineri, daca n-ar exista declaratiile de genul “simt ca se va intampla ceva rau”. Nativele fac in week-end o vizita care le intoarce viata pe dos.



LEU

Nu va puteti adapta la noile cerinte ale pozitiei ocupate la serviciu ori in familie. O sa doriti marti sa ignorati ofertele amicale. Persoana iubita accepta miercuri tot ceea ce ii propuneti si culmea este ca situatia si reactiile respective va plictisesc. Vi se pare joi ca cei din anturaj vor sa va exploateze si va pregatiti un plan strategic. Luati decizii ce vor fi indelung discutate de anturaj. Toti sustin ca va doresc numai bine, insa va dau sfaturi ce se bat cap in cap. Nativele vor riposta categoric si isi vor impune punctele de vedere in urma unor discutii obositoare.

FECIOARA

Nu suportati glumele colegilor si veti prefera sa va bazati pe propriile decizii. Faceti joi declaratii bizare, dar va puteti permite pentru ca performantele vor fi admirabile. Aveti impresia miercuri ca norocul v-a parasit, pentru ca relatiile cu partenerul de cuplu sunt mai tensionate. Nu mai aveti rabdare si nu va place nici situatia financiara. Sunteti in pericol sa pierdeti stima unor persoane dragi. Ati devenit mai pretentios si considerati ca prin atitudinea dvs., puteti sa-i schimbati pe cei din jur. Nativele sunt avantajate vineri prin atentia care se da talentelor native pe care le au.

BALANTA

Problemele majore sunt cele financiare determinate de motivatia fiecarui nativ in parte. Apar marti complicatii provocate de “atacurile” persoanei iubite, depasite datorita unor “aliati”. Va decideti sa va petreceti miercuri timpul liber cu prietenii si sa nu mai luati in seama cererile familiei. Revolta dvs. va dura mai mult decat va doriti acum! Este necesar sa nu luati in seama joi insultele, deoarece sunt armele celor care nu dispun de argumente puternice. Nativele se pot evidentia in situatii mai putin obisnuite si isi gasesc protectori pentru intreaga viata.

SCORPION

La nivel partenerial, nu se pot duce la bun sfarsit contractele. Nu sunt excluse marti reactiile agresive, accentuate de principiile exagerate. E bine sa evitati miercuri discutiile in contradictoriu cu persoana iubita si sa acceptati musafirii invitati de aceasta de Craciun. Cautati in continuare joi mijloace de investitii sigure, fara sfatul specialistilor. Va “ambalati” vineri cand vi se refuza aprobarea unor acte de care considerati ca aveti nevoie urgent. La sfarsitul intervalului, pe native le ia gura pe dinainte si fac declaratii lipsite de fond (se cam balbaie).

SAGETATOR

Vor rupe marti legaturile cu traditia ori cu relatiile anterioare. Vor admira miercuri persoanele mai tinere din anturaj pentru energie si impetuozitate. Cei mai multi se gandesc intens sa plece din tara ori din localitate si isi fac planuri nerelevante. Prea optimisti, au noroc joi cu carul si isi trag dupa ei pe aproape toti prietenii apropiati. La sfarsitul intervalului, preferati sa nu mai actionati deloc, in parte din cauza rezultatelor anterioare, in parte din pricina reactiilor partenerului. Nativele asteapta vesti din strainatate sau provincie si sunt permanent foarte nemultumite de amanarea unor finalizari care se refera indeosebi la locuinta.

CAPRICORN

Norocul si sanatatea buna sunt evidente intregul interval. Sunt supusi marti unor presiuni, la nivel profesional, insa “atacurile” sunt imediat “franate”. Persoana iubita are nevoie de compasiunea si sustinerea dvs. mai ales joi. Nici dv. nu sunteti lipsit de adversari, dar macar le puteti face fata prin perseverenta recunoscuta de toti. Scapati de tensiuni vineri. Prea putin sentimental, nu luati in seama slabiciunile de care dau dovada partenerii dvs. Nativelor li se pare ca trec printr-un calvar deoarece trebuie sa suporte „vaicarelile” celor din anturaj.

VARSATOR

Daca intervalul incepe printr-un marcaj deosebit la nivel profesional, se va incheia cu restructurari majore in situatia familiala, prin evenimente placute joi si neplacute in continuare. Cardiacii vor trebui sa respecte cu sfintenie tratamentul prescris de specialist. Schimbari majore apar si in domeniul reactiilor, tinand cont ca vor comunica mai usor. O reintalnire programata vineri cu rudele dvs. se va dovedi benefica pentru familie. Cineva drag are nevoie joi de nativele care nu vor pregeta sa participe la “salvarea” acestuia.

PESTI

Nu sunt excluse disputele cu amicii, care se vor incheia prin ruperea oricarei legaturi. Avantaje apar marti pentru scriitori si comercianti. Va simtiti bine doar impreuna cu persoana iubita, insa nu luati in seama faptul ca intreg anturajul se bazeaza exclusiv pe dvs. din punct de vedere profesional. Joi, relaxare si tandrete. Vineri, probleme noi. Nu mai aveti timp sa observati ce se intampla in jurul dvs. Le daruiti la sfarsitul intervalului celor din jur mult calm si armonie, dar dvs. traiti intr-un stres continuu. Stare de sanatate problematica pentru nativele de peste 55 de ani.