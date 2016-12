Studiu: Rata alăptării exclusive în România a înregistrat o creștere de la 12,6% la 29,8% în ultimii cinci ani

Rata alăptării exclusive a copilului până la șase luni este în creștere, ajungând la 29,8% în 2016. Educația mamei și pregătirea pre-natală rămân principalii factori care o favorizează;

Cele mai multe dintre mamele care alăptează mai puțin de o lună au născut prin cezariană sau au un nivel scăzut de educație.

România se aliniază țărilor din întreaga lume, oferind importanța meritată alăptatului și beneficiilor acestuia pentru copii. Studiul din 2016 demonstrează că educația perinatală are un rol esențial în creșterea ratei de alăptare exclusivă, 32% dintre mamele care alăptează exclusiv până la șase luni au beneficiat de educație perinatală, în special dacă această consiliere a fost efectuată printr-un program dedicat de pregătire, 25% dintre ele participând la astfel de cursuri. Asociația SAMAS, singura rețea de Educatori Perinatali din țară și-a propus creșterea ratei de alăpare exclusivă, o mare parte dintre activitățile organizației fiind dedicate acestui obiectiv: specializarea cadrelor medicale în alăptare, cursuri despre alăptare înainte de naștere și consiliere în alăptare în maternități pentru mame, campanii de informare asupra beneficiilor alăptării, proiecte sociale in comunități. Din 2013 și până în prezent, 27,7% dintre mamele care au născut în această perioadă au primit informații și au fost ajutate de către Educatorii Perinatali SAMAS.

„Ne bucurăm să vedem că o bună educație perinatală dă roade și din ce în ce mai multe românce aleg și reușesc să își alăpteze bebelușii, cel puțin șase luni, așa cum este recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Cu siguranță mai sunt multe lucruri de îmbunătățit, multe discuții de purtat și familii de încurajat, dar aceste statistici ne confirmă faptul că suntem pe drumul cel bun.”, a declarat Dr. Marina Oțelea, Președinte Executiv, Asociația SAMAS.

Rata alăptării exclusive până la vârsta de șase luni, în creștere comparativ cu anul 2011

Din ce în ce mai multe mame din România respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, alăptându-și bebelușii până la cel puțin șase luni, arată un studiu național realizat de Asociația SAMAS, alături de Institutul Național pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Alfred Rusescu” și Societatea Națională de Medicina Familiei. Dacă în 2011 procentul acestora era de numai 12,6%* (sursa: Studiu “Evaluarea eficienţei intervenţiilor incluse în programele naţionale privind nutriţia copiilor sub 2 ani” realizat de Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului și UNICEF), în 2016 a ajuns la 29,8%. Aceste rezultate confirmă o preocupare din ce în ce mai mare a româncelor pentru nutriția copiilor în primul an de viață și pentru beneficiile alăptării exclusive în prima jumătate de an.

În topul femeilor care își alăptează copiii până la șase luni exclusiv, se află mamele cu vârsta cuprinsă între 35 și 40 de ani, unele dintre ele aflându-se la al doilea sau al treilea copil. La polul opus se află mamele foarte tinere, cu vârsta sub 19 ani, doar 9% dintre ele alăptându-și copilul în primele șase luni de viață. De asemenea, două din zece femei aflate la primul copil renunță la alăptare în mai puțin de o lună.

„Toate cercetările din domeniu arată ca laptele matern are o compoziție unică, fiind esențial pentru creșterea și dezvoltarea bebelușilor, oferindu-le necesarul de vitamine, minerale, proteine, lipide și lichide de care aceștia au nevoie, dar, mai ales, stabilind, prin actul alăptării, o legătură foarte puternică între mamă și copil. De aceea, Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă până la șase luni și continuarea, până la doi ani, în paralel cu diversificarea.”, explică Marina Oțelea.

Alăptarea și nutriția copiilor în primul an depind în foarte mare măsură și de nivelul de educație a mamei. 51% dintre mamele cu studii superioare își alăptează copiii conform recomandărilor actuale, în timp ce doar 25% dintre mamele cu studii medii sau cu doar opt clase respectă aceste indicații.

Relația cu personalul medical și cursurile prenatale, în sprijinul proaspetelor mămici

Relația viitoarelor mame cu personalul medical și cu educatorii perinatali influențează puternic felul în care acestea își vor alăpta copiii. 32% dintre cele care alăptează mai mult de șase luni au primit consiliere perinatală de la medicii de familie (23%), de la asistente (15%) sau de la educatorii perinatali (5%). Sistemul rooming-in este și el în creștere (63%), comparativ cu anul 2011, șapte din zece mame care au alăptat cel puțin patru luni beneficiind de acest sistem.

Un procent îngrijorător de 40% dintre tinerele mame afirmă că nu au primit deloc sprijin și consiliere pentru alăptat în maternitate, nici de la medic, nici de la asistente. Lipsa informațiilor teoretice și practice sunt unul dintre principalele motive pentru care româncele renunță la alăptare, mai ales în cazul celor aflate la primul copil.

Detalii despre rezultatele ”Studiului Național: Alăptarea și nutriția copilului mai mic de un an”, realizat de Asociația SAMAS în parteneriat cu Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului ”Alfred Rusescu” și Societatea Națională de Medicina Familiei, susținut de Philips puteți găsi pe pagina site-ului SAMAS: http://www.programsamas.ro/studiul-samas-privind-alaptarea-si-diversificarea-copilului-mic-2016/

Studiul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ, cuprinzând 1008 respondenți din 23 județe, cu o distribuție urban/rural de 52% și, respectiv, 48%, având ca bază, pentru comparație, chestionarul folosit în studiul din 2011 realizat de către Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului ”Alfred Rusescu” și UNICEF.