Diabetul zaharat in bolile cardiovasculare

Diabetul este o tulburare a metabolismului uman reprezentata de modul in care organismul transforma alimentele ingerate in glucoza, aceasta din urma fiind cel mai important monozaharid din sange. Dupa ingerare, glucoza intra in circulatia sangvina, iar pentru a ajunge la celule, glucoza are nevoie de insulina (cel mai important hormon in metabolismul glucidelor). Insulina favorizeaza fixarea glucozei la nivelul celulelor.

Diabetul zaharat apare in momentul in care pancreasul secreta cantitati insuficiente de insulina sau cand organismul intampina dificultati in utilizarea acesteia. Ca rezultat, cantitatea de glucoza in sange creste, in timp ce celulele sunt epuizate de energie.

In timp, netratat, nivelul ridicat de glicemie din sange va determina leziuni ale nervilor si ale vaselor sangvine, ducand la complicatii precum bolile cardiovasculare si atacuri cerebrale, acestea din urma fiind principala cauza de mortalitate in cazul pacientilor diagnosticati cu diabet. Diabetul netratat poate sa conduca si la alte complicatii precum: pierderea temporara a vederii, insuficienta renala sau amputari de membre.

Diabetul si bolile cardiovasculare sunt considerate “echivalente”, astfel ca majoritatea pacientilor cu diabet prezinta simptome coronariene si, invers, multi pacienti cu boala coronariana au diabet sau pre diabet.

Prediabetul este o conditie in care nivelul de glicemie din sange este mai mare decat cel normal, insa nu este suficient pentru diagnosticarea diabetului. Prediabetul poarta denumirea si de toleranta alterata la glucoza (TAG) si, de regula, majoritatea pacientilor cu aceasta afectiune au dezvoltat in urmatorii 10 ani, diabet de tip II, capatand astfel si riscul de boala cardiovasculara si atac cerebral.

Cauzele afectiunii

Aparitia ambelor tipuri de diabet este elucidata partial, fiind legata atat de factorii genetici, cat si de factorii de mediu care au un rol deosebit de important.

Printre factorii de risc putem enumera greutatea corporala excesiva, sedentarismul, abuzul alimentar, bolile pancreasului, tulburarile hormonale, fumatul, excesul de produse zaharoase, hipertensiunea arteriala, nivelul scazut de HDL – colesterol sau niveul crescut de trigliceride etc. Pancreasul secreta insulina, care are rolul de a favoriza asimilarea glucozei in celule, fiind principala sursa de energie.

Simptome ale afectiunilor cardiovasculare in diabet

Bolile cardiovasculare reprezinta o amenintare reala mai ales in cazul pacientilor diabetici, deoarece acestia sunt mai predispusi la infarct miocardic acut, 80% dintre cazuri fiind asimptomatice, adica pacientul diabetic nu prezinta simptomele infarctului precum: durerile survenite brusc in piept, deseori fiind confundate cu un disconfort de tipul indigestiei sau chiar moarte subita datorata unei stenoze (depuneri ateromatoase) largi.

Simptome de diabet

In cazul pacientului care prezinta simptomatologia de diabet :

• tulburari de vedere

• sete exagerata

• urinari frecvente si in cantitate mare

• furnicaturi la nivelul membrelor superioare si inferioare

• infectii frecvente

Se recomanda a se efectua o serie de analize de laborator pentru diagnosticarea corecta a glucozei serice/ plasmatice, urmata, in cazul unui diagnostic pozitiv, de tratament medicamentos, schimbarea stilului de viata, evitarea sedentarismului etc.

Conduita terapeutica pentru bolile cardiovasculare in diabet

In cazul pacientilor diabetici se vor efectua consultatii cardiologice pentru depistarea precoce a bolilor cardiovasculare, in special a aterosclerozei, consultatii ce implica electrocardiograme pentru evidentierea eventualelor tulburari de ritm care sugereaza ischemia/infarctul sau insuficienta cardiaca congestiva.

In functie de suspiciunile medicului cardiolog, se vor efectua o serie de teste minim invazive care au rolul de diagnostic precum angiografia generala, coronarografia, arteriografia periferica sau carotidiana etc., precum si tratamentul in cazul stenozelor ce ating proportia de 40%, dintre care enumeram angioplastia periferica cu balon, angioplastia carotidianaetc.

Evolutie, complicatii, profilaxie

Cauza aparitiei diabetului nefiind precis cunoscuta face ca prevenirea bolii sa fie dificila. Cunoastem insa factorii care favorizeaza si declanseaza boala, iar principalul factor este ereditatea, predispozitia la boala. In general, pacientii care au rude de sange apropiate diagnosticate cu diabet, sunt predispusi la diabet.

Pentru a preveni aparitia bolii, pacientul trebuie sa abordeze un stil de viata sanatos, sa nu faca abuzuri de alimente zaharoase, sa nu fie sedentar, sa urmeze un program de exercitii pentru mentinerea greutatii si sa se prezinte la controlul periodic.

Complicatiile survenite in urma netratarii sau tratarii necorespunzatoare a diabetului pot implica, pe langa bolile de natura cardiaca, si coma hipersomolara sau cetoacidoza diabetica. Din punct de vedere cardiovascular, anomaliile circulatorii pot pune viata pacientului in pericol conducand la infarct, accident vascular cerebral sau amputatie de membre, cauzata de modificarile ireversibile ale tesutului alimentat de vasul de sange ocluzionat.

Pacientul diagnosticat cu diabet de tip I sau II trebuie sa retina faptul ca riscul de a dezvolta o boala coronariana este de cel putin doua ori mai mare decat in cazul pacientilor nediabetici. Controalele periodice sunt obligatorii pentru a nu isi pune viata in pericol. Analizele de laborator trebuie realizate periodic, pentru a se vedea nivelul de glucoza din sange si nivelul de colesterol, de asemenea, hipertensiunea arteriala trebuie apreciata corespunzator, iar consultatia cardiologica periodica este necesara pentru depistarea eventualelor depuneri ateromatoase su schimbari de ritm cardiac.

Regimul alimentar imbunatateste considerabil starea pacientului. Renuntarea la fumat, cat si alcatuirea unui program de exercitii pentru a contra greutatea reprezinta doua dintre metodele eficiente pentru a preveni riscul unui infarct sau a unui accident vascular cerebral.

