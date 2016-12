Semnificatiile zilei de 8 decembrie

Astazi este Ziua Constitutiei României, instituita in 1995, de catre Parlamentul României. Data a fost aleasa pentru a aminti de ziua in care, in 1991, a fost aprobata, prin referendum national, prima Constitutie a României de dupa Revolutia din decembrie 1989.

Constitutia adoptata in 1991 a fost modificata si completata prin “Legea de revizuire a Constitutiei României” in 2003. Aceasta a fost aprobata prin referendumul national din 18 – 19 octombrie 2003 si a intrat in vigoare la data de 29 octombrie 2003. Constitutia României este legea fundamentala a statului român care reglementeaza, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor si autoritatile publice fundamentale.

Pe 1 iulie 1866 a fost adoptata prima Constitutie a României. Dupa extinderea teritoriului national in 1918 este adoptata o noua constitutie pe data de 29 martie 1923. In perioada comunista Constitutia este modificata in 1948, 1952 si 1965.

In 1765 este inventat daracul pentru bumbac de catre americanul Eli Whitney, instrument ce a revolutionat dezvoltarea industriei de prelucrare a acestei materii prime.

In 1832 iese de sub tipar primul numar din “Buletin, gazeta administrativa”, condus de Ion Heliade Radulescu, primul periodic românesc oficial, actualul “Monitor Oficial” al României.

In 1925 se infiinteaza “Institutul de Statistica Generala”.

In 1955 este creat drapelul european, reprezentat de un cerc format din 12 stele de aur pe un fond albastru, simbol al uniunii popoarelor Europei, care incepand din mai 1986 devine si emblema oficiala a Uniunii Europene.

In 2004 douasprezece tari din America de Sud semneaza o declaratie prin care anuntau infiintarea Uniunii Natiunilor Sud-Americane, o structura interguvernamentala gandita dupa modelul Uniunii Europene.

In 1876 se naste Hortensia Papadat-Bengescu, scriitoare româna; in 1876, Constantin I. Moisil – istoric român; in 1886, Diego Rivera – pictor mexican; in 1922, Lucian Freud – pictor si grafician englez, nepotul lui Sigmund Freud; in 1957, Stefan Hrusca – solist vocal, instrumentist si compozitor român de muzica folk-pop, iar in 1978, Ian Somerhalder – actor american.

In 1830 moare Benjamin Constant, gânditor, scriitor si om politic francez, unul dintre primii ganditori politici; in 1980, John Lennon – cantaret-compozitor, chitarist si activist britanic, membru al formatiei The Beatles; in 1996, Marin Sorescu – poet, prozator si dramaturg român, membru al Academiei Române, iar in 2007, Ioan Fiscuteanu – actor român.