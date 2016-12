Semnificatiile zilei de 7 decembrie

Astazi este Ziua Internationala a Aviatiei Civile, instituita in 1994 de catre Adunarea Organizatiei Internationale a Aviatiei Civile (ICAO). Data celebreaza ziua in care, in anul 1944, ia fiinta aceasta Organizatie.

ICAO elaboreaza principiile si codifica tehnicile de navigatie aeriana internaționala si numara, in prezent, 191 de state membre. Sediul sau general se afla in Montreal, Canada. Organizatia conlucreaza si cu alte organisme ale Natiunilor Unite, cum ar fi: Organizatia Meteorologica Mondiala, Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor, Uniunea Postala Universala, Organizatia Mondiala a Sanatatii sau Organizatia Maritima Internationala.

România adera, in 1965, la Conventia privind Aviatia Civila Internationala, iar in 1980 gazduieste prima reuniune ICAO organizata in estul Europei.

In 1993 ia fiinta Autoritatea Aeronautica Civila Româna.

In 1732 este inaugurata Opera Regala la Covent Garden, Londra.

In 1834 Corabia Marita, prima nava sub pavilion românesc, pleaca in primul voiaj in afara granitelor tarii pe ruta Sulina – Constantinopol, sub comanda lui Ioan Cristescu.

In 1881 ia fiita “Societatea Politehnica din România” iar primul sau presedinte a fost Dimitrie Frunza.

In 1923 Edwin Hubble demonstreaza existenta corpurilor ceresti, altele decat Calea Lactee.

In 1966 este inaugurata, la Bacau, Hidrocentrala Bacau II, care incheia activitatea de construire a salbei de hidrocentrale de pe raul Bistrita.

In 2001 Consiliul Ministrilor de Justitie si de Interne ai Uniunii Europene decid ridicarea vizelor pentru cetatenii români care doresc sa calatoreasca in spatiul Schengen, incepand cu 1 ianuarie 2002.

In 1861 se aste Henri Mathias Berthelot, general, seful misiunii militare franceze la Bucuresti in timpul Primului Razboi Mondial; in 1935, Sorin Titel – prozator si eseist roman; in 1939, Nicolae Sabau – cantaret român de muzica populara, iar in 1987, Aaron Carter – cantaret american de muzica pop.

In 1894 moare Ferdinand de Lesseps, diplomat francez, arhitectul Canalului Suez; in 1960, Clara Haskil – pianista româna, iar in 1993, Wolfgang Paul – fizician german, laureat Nobel pentru Fizica in 1989.