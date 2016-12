Semnificatiile zilei de 6 decembrie

In 1534 a fost fondat orasul San Francisco de Quito, actuala capitala a statului Ecuador.

In 1768 apare primul volum din “Encyclopædia Britannica”, la Edinburgh, Scotia.

In 1865 este abolita sclavia in Statele Unite ale Americii prin adoptarea celui de-al 13 -lea amendament al Constitutiei.

In 1877 este realiza prima inregistrare sonora, de catre inventatorul american Thomas Alva Edison recitand “Mary had a Little Lamb”.

In 1880 orasul Buenos Aires devene capitala Republicii Argentina.

In 1912 se infiinteaza “Uniunea lucratorilor de transport pe apa si pe uscat din România” odata cu primul Congres al muncitorilor din toate porturile României, de la Braila.

In 1965 inaugureaza prima magistrala feroviara electrificata din România, pe ruta Brasov-Predeal.

In 1998 se infiinteaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din România.

In 1999 este promulgata legea privind dosarele Securitatii, de catre presedintele României, Emil Constantinescu.

In 1893 se naste Dan Badarau, filozof român, membru al Academiei Române; in 1903, N.I. Herescu – latinist, poet, prozator, eseist si traducator român; in 1920, George Porter – chimist englez, laureat Nobel pentru Chimie in 1967; in 1976, Ionel Danciulescu – fotbalist român, iar in 1985, Dulce Maria – actrita si interpreta mexicana.

In 1912 moare Ion Mincu, arhitect, membru fondator si presedinte al Societatii Arhitectilor din România, intemeietorul scolii românesti de arhitectura, iar in 2002, Dan Amedeo Lazarescu – avocat, scriitor si politician român.