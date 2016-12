Mos Nicolae, simbolul generozitatii

In dimineata Sfantului Nicolae fiecare dintre noi isi verifica cu emotie ghetutele spre a descoperi darurile, cu generozitate lasate de Mos Nicolae. Data este de fapt ziua in care Sfantul Nicolae – episcop de Myra, a parasit pamantul.

Legenda cadourilor din aceasta zi vine dintr-o intamplare din viata Sfantului. Acesta ar fi salvat 3 surori de la desfrau, indemnate fiind de tatal lor, punandu-le cate o punguta cu in camerele lor, iar in scurt timp fetele s-au si maritat.

In timp, acest gest i-a inspirat pe oameni sa faca gesturi generoase in aceasta zi. In religia ortodoxa, Sfantul Nicolae este considerat ocrotitorul familiei, de aceea, el intervine in educatia copiilor. Sfantul Nicolae a stiut insa ca dupa cearta se cere si mangaiere. De aceea, el le-a facut multe daruri saracilor, i-a linistit pe cei intristati si i-a vindecat pe bolnavi.

In Germania, Sfantul Nicolae este considerat un batran care poarta un sac in spate si o nuielusa in mana. Pe langa ghetute, copiii pregatesc in ajun o scrisoare in care isi astern toate dorintele si cativa morcovi pentru caii mosului.

In Franta, copiii lasa in ajun un pahar de vin pentru Mos, iar pentru magarusul lui morcovi si putin zahar. La copiii olandezi, mosul ajunge pe mare, venind din Spania.

In Slovacia, Mos Nicolae, sau Svaty Mikulas, soseste intr-o trasura trasa de un cal. Insa indiferent cum soseste, de fiecare data Mos Nicolae este darnic, aducand zambete si bucurii in casele fiecaruia.