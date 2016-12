Semnificatiile zilei de 5 decembrie

Astazi este Ziua Internationala a Voluntarilor, initiata in 1985 de catre Adunarea Generala a ONU.

In anul 2000 Adunarea Generala a ONU a adoptat “Millennium Development Goals” – “Telurile de dezvoltare ale mileniului”, un program ce contine un set de obiective cu termene precise in combaterea saraciei, a foametei, a bolilor, a analfabetismului sau a degradarii mediului, dar si discriminarea femeilor, iar anul 2001 a fost declarat Anul International al Voluntarilor.

In 2002, Programul de voluntariat al ONU, impreuna cu organizatii internationale, lanseaza site-ul World Volunteer Web.

In România, voluntariatul a devenit cunoscut in 1990, cand o serie de organizatii internationale de voluntariat vin in tara sau isi infiinteaza filiale, aducand astfel experienta in lucrul cu voluntarii si coordonarea lor. România sarbatoreste aceasta zi din 2000, eveniment marcat de prima Gala de decernare a premiilor de implicare in comunitate, eveniment dedicat recunoasterii meritelor voluntarilor si a celor care sprijina miscarea de voluntariat in România.

In 1864 Alexandru Ioan Cuza promulga legea instrucțiunii, prima lege prin care invatamantul era organizat in mod unitar si erau stabiliti anii de studiu: invatamantul primar – de 4 ani, gratuit si obligatoriu, cel secundar – de 7 ani si cel universitar – de 3 ani.

In 2001 are loc inaugurarea noului edificiu al Bibliotecii Academiei Române, cu o suprafata de aproximativ 16.000 mp.

In 2013 limba româna devine limba oficiala in Republica Moldova in urma deciziei Curtii Constitutionale a Republicii Moldova.

In 1901 se naste Walt Disney, desenator, regizor si producator american de film animat; in 1903, Cecil Frank Powell – fizician englez, laureat Nobel pentru Fizica in 1950; in 1943, Nicolae Vacaroiu – politician român, fost prim-ministru al României, actual presedinte al Curtii de Conturi; in 1946, Jose Carreras – tenor spaniol; in 1966, Patricia Kaas – cantareata franceza; in 1967, Bogdan Stelea – fotbalist si antrenor roman, iar in 1975, Ronnie O’Sullivan – jucaor englez de snooker.

In 1791 moare Wolfgang Amadeus Mozart, compozitor, pianist, violonist si dirijor austriac; in 1870, Alexandre Dumas (tatal) – scriitor francez; in 1926, Claude Monet – pictor francez; in 1974, Zaharia Stancu – poet, romancier si ziarist român; in 2008, Anca Parghel – cantareata româna si profesoara de jazz; in 2012, Oscar Niemeyer – arhitect brazilian, important reprezentant al arhitecturii moderniste, iar in 2013, Nelson Mandela – primul presedinte de culoare al Republicii Africa de Sud, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1993.