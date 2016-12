Cărţi care te ajută să depăşeşti momentele grele din viaţa ta

“Micul Prinţ”, “Un Dumnezeu bun, o lume rea” sau “Drumul spre Wellville” sunt doar trei dintre cărţile care ne ajută să trecem peste cele mai dificile momente ale vieţii

Treceţi prin momente grele, care vă lasă fără puteri? Vă pierdeţi optimismul şi cheful de viaţă? Jurnaliştii de la publicaţia americană Huffington Post au realizat un top cu zece recomandări literare pentru a depăşi perioadele stresante sau peste o zi mai obositoare.

Cele zece titluri-leac pentru minte şi suflet din acest clasament sunt:

– Romanul “Enzo sau Arta de a Pilota în ploaie” (“The art of racing in the rain”), de Garth Stein. Cartea este o poveste emoţionantă şi relaxantă despre familie, dragoste, dar şi despre fascinaţia momentelor absurde care ne apar în viaţă.

– “Cum să ajungi de unde eşti unde vrei să fii – 25 de principii pentru succes” (“How to get from where you are to where you want to be – 25 principles of success”), de Jack Canfield. Cartea este o reţetă de reuşită în viaţă, oferită de autor, din propria experienţă. Jack Canfield a reuşit să strângă o avere de 80 de milioane de dolari pornind de la zero.

– “Drumul spre Wellville” (“The road to Wellville”), de T. C. Boyle. Cartea oferă un set de reguli esenţiale care trebuie respectate în privinţa sănătăţii, nutriţiei, igienei personale, şi care ne schimbă viaţa în bine.

– “Când lucrurile rele li se întâmplă oamenilor buni” (“When bad things happen to good people”), de Harold S. Kushner. Cartea, scrisă în 1978 de către Kushner după ce fiul său a murit de o boală ereditară, a fost catalogată drept un bestseller de publicaţia New York Times.

– Micul Prinţ, de Antoine de Saint Exupery. Cartea le oferă adulţilor o întoarcere spre copilărie şi, totodată, o experienţă alături de Micul Prinţ în care puteţi vedea cât de ciudaţi sunt oamenii mari.

– “There’s treasure everywhere – A Calvin and Hobbies Collection”, de Bill Watterson.

– “Iubire magică – Puterea tainică a relaţiilor intime”, de Marianne Williamson. Autoarea oferă o soluţie ideală pentru a fi îndrăgostit de cineva şi, în acelaşi timp, de a avea o stare de pace şi de unire cu Dumnezeu.

– “A year by the sea”, de Joan Anderson. Cartea este povestea unei femei care realizează că şi-a pierdut, în timp, propriile vise, fiind prinsă în problemele de familie, în nevoile şi dorinţele copiilor şi ale soţului ei.

– ”Zen and the art of motorcycle maintenance”, de Robert M. Pirsig. Cartea, care s-a vândut în peste 5 milioane de exemplare, descrie o călătorie făcută de către autor şi fiul lui, între Minnesota şi California. Excursia este punctată de mai multe discuţii psihologice interesante.

– “Pescăruşul Jonathan Livingston”, de Richard Bach. Cartea este o poveste frumoasă pentru oamenii mari care pot învăţa cum să se ridice peste problemele vieţii, peste “turma” din jur, pentru a ajunge în profunzimea spiritului său.

