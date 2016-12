Semnificatiile zilei de 2 decembrie

Astazi este Ziua Internationala pentru Abolirea Sclaviei, adoptata in 1986, de catre Adunarea Generala a Natiunilor Unite. Data a fost aleasa spre a marca adoptarea, in 1949, a Conventiei pentru suprimarea traficului de persoane si a exploatarii prostitutiei.

Libertatea fata de sclavie este un drept fundamental al omului, recunoscut in Articolul 4 al Declaratiei Drepturilor Omului a Natiunilor Unite. Rolul acestei zile este de a ajuta la eradicarea formelor contemporane de sclavie – traficul de persoane si organe umane, exploatarea sexuala, munca fortata, exploatarea copiilor prin munca, recrutarea fortata a copiilor pentru a fi utilizati in conflicte armate, vanzarea de copii, casatoria fortata etc. In 2015 OMS a adoptat un nou protocol menit sa consolideze eforturile globale de eliminare a muncii fortate. Potrivit statisticilor Organizației Mondiale a Muncii, in prezent sute de mii de copii sunt folositi ca soldati in conflictele armate, 21 de milioane de persoane sunt victime ale muncii forțate – dintre care peste 11 milioane sunt femei si fete – în timp ce aproximativ 4,5 milioane sunt victime ale exploatarii sexuale fortate.

In 1409 este fondata Universitatea din Leipzig.

In 1697 se inaugureaza catedrala “Sfantul Paul” din Londra.

In 1901 King Camp Gillette inventeaza primul aparat de ras de siguranta cu lama care ii poarta numele pana in prezent.

In 1915 Albert Einstein publica teoria relativitatii generalizata.

In 1942 are loc prima explozie nucleara in lant controlata, la Universitatea din Chicago, SUA.

In 2015 are loc cel mai grav atentat de pe teritoriul SUA, dupa eveimentele din 11 septembrie 2001, in timpul caruia 14 persoane sunt ucise intr-un atac terorist la San Bernardino, California.

In 1923se naste Maria Callas (Maria Calogeropoulos), soprana greaca; in 1935, Nicolae Labiș – poet român; in 1936, Mitica Popescu – actor român; in 1940, Cornel Fugaru – compozitor si cantaret român de muzica usoara; in 1946, Gianni Versace – creator de moda italian; in 1957, Edi Petroșel – artist muzician român, membru al formatiei “Holograf”; in 1978, Nelly Furtado – solista – compozitor de origine canadiana, iar in 1981, Britney Spears – cantareata americana.

In 1814 moare Marchizul de Sade, scriitor francez; in 1950, Dinu Lipatti – compozitor si pianist roman, iar in 1998, Ilie Cleopa – parinte Arhimandrit, „duhovnic al Moldovei”.