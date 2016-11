Strauss Festival Orchestra Vienna, în Bacău!

Strauss Festival Orchestra Vienna sub bagheta maestrului Willy Büchler aduce și în acest an fascinaţia muzicii autentice vieneze în Bacău. Programul spectacolului Vienna Classic Christmas este complet nou și va avea în plus o componentă vizuală, prin grația corpului de balet Pegani, din care fac parte prim balerinii Romina Kołodziej și Vladimir Snizek. Evenimentul are loc pe 13 decembrie, de la ora 19:30, la Teatrul de Vară “Radu Beligan”.

Strauss Festival Orchestra Vienna este un ansamblu de top al Vienei, loial autenticității vieneze și având o caracteristică personală, care constă în farmecul și bucuria de a face muzică la cel mai înalt nivel artistic. Orchestra fascinează auditoriul din toată lumea cu îmbinarea desăvârșită a jovialității cu profunzimea artistică. Fondată în 1978 de legendarul dirijor Peter Guth, Strauss Festival Orchestra Vienna a primit în rândurile sale muzicieni excepționali, păstrându-și supremația între marile ansambluri vieneze de gen. Strauss Festival Orchestra Vienna, cunoscută publicului românesc după invitația în Festivalul Enescu, aduce de opt ani românilor Crăciunul în pași de vals, de fiecare dată cu spectacole sold-out.

De la începutul mileniului, Strauss Festival Orchestra Vienna susține anual Concertul de Anul Nou în Sala Mare a renumitei Wiener Konzerthaus. Concertul de pe 1 ianuarie 2017 va fi condus de maestrul Willy Büchler, care va dirija Strauss Festival Orchestra Vienna și în turneul de Crăciun din România. Născut în Viena, maestrul Willy Büchler este personajul cheie al spectacolului, stăpânind nu doar scena, ci şi publicul, pe care îl invită să participe cu totul la spectacol. Capacitatea incomparabilă de a cuprinde muzicienii şi publicul şi de a dirija cu vioara în mână, continuând tradiţia lui Johann Strauss, i-au adus recunoașterea internaţională și prețuirea spectatorilor.

Spectacolul autentic vienez va aduce spectatorilor români o premieră care va completa tabloul fabulos al Vienei Imperiale – grația corpului de balet, care va crea o poveste diferită pentru fiecare piesă muzicală, cu o coregrafie semnată de celebra balerină Raffaela Pegani, o artistă cu o carieră îndelungată împreună cu Strauss Festival Orchestra Vienna. Romina Kołodziej a studiat la Opera de Stat din Viena și este prim-balerină la Teatrul Național Slovac din Bratislava. Vladimir Snizek este balerin, coregraf, manager, având o agendă încărcată, cu turnee în toată lumea.

Rafinament, eleganță, distincție într-un mirific spectacol de Crăciun, care îmbină auditivul, vizualul și emoționalul – spectacolul Vienna Classic Christmas, susținut de Strauss Festival Orchestra Vienna sub bagheta maestrului Willy Büchler! Evenimentul face parte din Programul național cultural “Artă contra Drog” 2016, proiect derulat de CIADO România și Asociația Culturală de Teatru, Muzică și Film „Dracula”.

Biletele se găsesc la casa de bilete a Teatrului de Vară și online pe vandbilete.ro, bilete.ro, eventim.ro.

Turneu național:

12 decembrie – IAȘI, Casa de Cultură a Studenților

13 decembrie – BACĂU, Teatrul de Vară „Radu Beligan”

14 decembrie – CONSTANȚA, Casa de Cultură a Sindicatelor

15 decembrie – BUCUREȘTI, Sala Palatului

16 decembrie – BUCUREȘTI, Sala Palatului

17 decembrie – CRAIOVA, Sala Polivalentă

18 decembrie – TIMIȘOARA, Opera Națională Română

19 decembrie – CLUJ-NAPOCA, Opera Națională Română

20 decembrie – BRAȘOV, Teatrul Dramatic „Sică Alexandrescu”

21 decembrie – GALAȚI, Casa de Cultură a Sindicatelor

Dirijor maestro Willy Büchler

Program:

Johann Strauß Sohn: Ouvertüre zur Operette „Waldmeister“

Johann Strauss Sohn: Frühlingsstimmenwalzer op. 410 (Ballett)

Johann Strauss Sohn: Tik-Tak-Polka op. 365

Eduard Strauß: Herz an Herz, Polka-Mazur op. 27

Johann Strauß Sohn: Schatz – Walzer op. 418

Johann Strauß Sohn: Tritsch – Tratsch – Polka op. 214 (Ballett)

Pause

Eduard Strauss: Sarazenen – Marsch op. 297

Eduard Strauß: Bahn frei! Polka schnell op.45 (Ballett)

Johann Strauß Sohn: Morgenblätter, Walzer op. 279

Johann Strauß Sohn: Annen – Polka op. 117

Eduard Strauss: Mit Vergnügen, Polka schnell op. 228

Johann Strauß Sohn: An der schönen blauen Donau, Walzer op. 314 (Ballett)

Josef Strauss: Plappermäulchen, Polka schnell op. 245