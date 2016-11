Semnificatiile zilei de 25 noiembrie

Astazi este Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei Impotriva Femeilor, desemnata de Adunarea Generala a ONU in 1999. Perioada dintre 25 noiembrie si 10 decembrie – Ziua Drepturilor Omului – reprezinta perioada Campaniei “Impreuna pentru a pune capat violentei impotriva femeilor” (“UNiTE to End Violence against Women”) initiata de secretarul general al ONU.

In 1993, AG ONU adopta Declarația privind eliminarea violentei impotriva femeilor. Violenta impotriva femeilor si fetelor este tot mai mult recunoscuta ca fiind una dintre cele mai serioase si urgente probleme ale tuturor timpurilor. Activistii pentru drepturile femeii sarbatoresc aceasta zi inca din 1981.

Data a fost aleasa pentru comemorarea asasinarea, in 1961, a celor trei surori Mirabal, activiste din Republica Dominicana. Potrivit ONU, 35% dintre femei si fete s-au confruntat cu o forma de violenta fizica si/sau sexuala la nivel global, iar in unele tari, 7 din 10 femei se confrunta cu o forma de abuz in timpul vietii lor. In România, prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor, si implicit a violentei in familie, reprezinta o parte integranta a politicii de stat pentru protectia familiei si de sanatate publica.

In 1864 este promulgata „Legea instructiunii publice”, ce avea sa stea la baza invatamantului românesc modern si care stabileste trei grade de invatamant: primar, secundar si superior, din care „instructiunea primara este obligatorie si gratuita”.

In 1867 intra in vigoare prima Conventie Postala a României, cea cu Rusia, conform careia pe teritoriul tarii noastre serviciul de posta urma sa fie efectuat numai de catre Posta Româna.

In 2001 cercetatorii de la societatea „Advanced Cell Technology” din Worcester, Massachusetts, SUA, anunta clonarea primului embrion uman din lume, prin transferul nucleelor celulelor apartinand unor celule de piele in ovule denucleate, prelevate de la femei.

In 1814 se naste Matei Millo, actor si autor dramatic român; in 1915 Augusto Pinochet – general si presedinte al Republicii Chile; in 1926, Poul Anderson, scriitor american de science fiction; in 1948, Doina Cojocaru – handbalista româna, iar in 1971, Christina Applegate – actrita americana.

In 1885 moare Grigore Alexandrescu, poet si fabulist român; in 1959, Gérard Philipe – actor francez; in 1972, Henri Coandă – inventator, inginer, academician roman, creatorul primului avion cu reactie din lume, iar in 2005, George Best – fotbalist nord irlandez, extrema stanga la Manchester United.