Semnificatiile zilei de 19 noiembrie

Astazi este Ziua Internationala de Lupta Impotriva Bronhopneumoniei Obstructive Acute, Ziua Cercetatorului si Proiectantului din România si Ziua Internationala a Barbatului.

Bronhopneumonia obstructiva acuta (BPOC) este o boala caracterizata prin obstructia bronhiilor si deteriorarea tesutului pulmonar (emfizem). In 80% dintre cazuri, tabagismul este cauza principala a BPOC. Detectarea precoce a bolii se ciocneste de doua obstacole: simptomele sunt, pe de o parte, difuze si pot fi puse pe seama altor boli, iar pe de alta parte sunt asociate cu consecintele tabagismului. Astfel, doar o treime din totalul persoanelor ce sufera de BPOC sunt diagnosticate. Respiratia dificila, cu gafaire, reducerea capacitatii de rezistenta la exercitiul fizic, tusea cu expectoratie sunt considerate principale simptome ale bolii. Organizatia Mondiala a Sanatatii estimeaza ca in 2020 BPOC va fi a treia cauza de mortalitate si a cincea cauza de handicap.

Ziua Cercetatorului si Proiectantului din România, instituita in 1994, este un omagiu pentru savantul de origine româna, laureat al Premiului Nobel pentru Medicina in 1974, George Emil PALADE, nascut la Iaşi in 1912. Inventatorii, cercetatorii si proiectantii români au obtinut, de-a lungul timpului, rezultate remarcabile in competitiile internationale, recunoscute prin numeroase premii care le-au fost acordate. Acestea constituie o dovada elocventa a potentialului de care dispune cercetarea pentru dezvoltare si inovare din România, care trebuie promovata mult mai vizibil pentru a fi valorificata.

In 1999 a fost instituita, in Trinidad si Tobago, Ziua Internationala a Barbatului. De atunci este serbata in peste 60 de tari si regiuni cum ar fi Australia, Caraibe, America de Nord, Asia, Europa – România, Republica Moldova, Malta, Marea Britanie etc – Africa, dar si de Organizația Natiunilor Unite. Obiectivele sarbatoririi acestei zile includ concentrarea asupra sanatatii barbatilor si baietilor, imbunatatirea relatiilor dintre sexe, promovarea egalitatii intre sexe si prezentarea de modele masculine de urmat.

In 1377 apare prima atestare documentara a Castelului Bran, in actul emis de Ludovic I de Anjou, prin care brasovenii primeau privilegiul de a construi Cetatea “cu munca si cheltuiala lor proprie”.

In 1819 se inaugureaza muzeul Prado din Madrid.

In 1998 are loc o licitatie unde tabloul lui Vincent van Gogh, “Portretul artistului fara barba” este vandut pentru suma record de 71,5 milioane de dolari.

In 1711 se naste Mihail Lomonosov, fizician, chimist, astronom și geograf, poet si filolog rus; in 1917, Indira Gandhi – politician indian; in 1923, Monica Lovinescu – critic literar si eseist român; in 1933, Larry King – moderator american; in 1939, Emil Constantinescu – fost presedinte al României; in 1942, Calvin Klein – designer de moda; in 1957, Ofra Haza – cantareata de muzica pop; in 1961, Meg Ryan – actrita americana, iar in 1962 – Jodie Foster, actrita americana.

In 1665 moare Nicolas Poussin, pictor francez din perioada clasicismului baroc; in 1828, Franz Schubert – compozitor austriac; in 1919, Alexandru Vlahuta – scriitor, membru de onoare post-mortem al Academiei Române; in 1942, Bruno Schulz – pictor polonez de origine evreu, iar in 1992, Radu Tudoran – numele literar al lui Nicolae Bogza, prozator, fratele lui Geo Bogza.