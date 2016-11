Semnificatiile zilei de 18 noiembrie

Astazi este Ziua Europeana a Informarii despre Antibiotice, o initiativa europeana cu scopul de a sprijini campaniile desfasurate la nivel national cu privire la utilizarea prudenta a antibioticelor. Acestea sunt medicamente antimicrobiene, care omoara sau impiedica proliferarea bacteriilor. Utilizarea excesiva si incorecta a antibioticelor accelereaza aparitia si raspandirea bacteriilor rezistente la antibiotic.

De exemplu, racelile si gripele sunt provocate de virusi impotriva carora antibioticele NU sunt eficace, ele nu reduc febra sau simptome precum stranutul. Daca se scurteaza durata tratamentului, se reduce dozajul, nu se respecta frecventa corecta etc. bacteriile vor supravietui si pot deveni rezistente. Rezistenta la antibiotice este una dintre cele mai importante amenintari pentru siguranta pacientilor in spitalele din Europa unde cresc morbiditatea si mortalitatea, dar si durata medie de spitalizare.

In 1626 este sfintita Bazilica Sfantul Petru din Roma de Papa Urban al VIII-lea, dupa o perioada de constructie ce a durat 120 de ani.

In 1864 este aprobata in Consiliul orasului, noua stema a Capitalei, avand ca element principal imaginea Sfantului Dimitrie Basarabov, desemnat patronul orasului.

In 1874 România adera la Conventia internationala pentru imbunatatirea soartei militarilor raniti din armatele in campanie, viitoarea Cruce Rosie.

In 1928 isi face prima aparitie Mickey Mouse la “Colony Theatre” din New York, in filmul intitulat “Steamboat Willie”.

In 1963 este introdus in circuitul comercial din SUA primul telefon cu taste.

In 1978 România intra, ca membru deplin, in Biroul “Grupului celor 77” din cadrul UNESCO.

In 1999 Guvernul României pune bazele Agentiei pentru Protectia Drepturilor Copilului.

In 2002 se inaugureaza primul Muzeu de matematica din lume, in Gießen.

In 1647 se naste Pierre Bayle, filosof francez, precursor al iluminismului; in 1786, Carl Maria von Weber – compozitor german, creatorul operei romantice germane; in 1787, Louis Jacques Mandé Daguerre – pictor francez, parintele fotografiei; in 1906, Corneliu Baba – pictor român, membru al Academiei Române; in 1935 – Cornel Todea, regizor de teatru si realizator de emisiuni tv; in 1946, Amanda Lear – cantareata britanico-chineza si fotomodel; in 1952, Vlad Radescu – actor român de teatru si film, iar in 1970, Peta Wilson – actrita americana.

In 1922 moare Marcel Proust, scriitor francez; in 1962, Niels Bohr – fizician danez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1922; in 1992, Radu Tudoran (Nicolae Bogza) – scriitor si traducator roman, iar in 2015, Jonah Lomu – important jucator de rugby.