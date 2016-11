Femei de succes, premiate la a treia editie a galei Celebrity Awards 2016

Cele mai de succes femei ale prezentului au fost premiate aseara in cadrul galei Celebrity Awards. Vedete si personalitati din televiziune, muzica, sport, moda si afaceri, au fost eroinele celei de-a treia editii a galei Celebrity Awards Successful Women ce a avut loc la Ambasad’Or Events in Otopeni. Peste 200 de invitati de seama printre au asistat la decernarea de premii.

Printre premiate s-au numarat Catalina Toma, Adela Diaconu, Gina Dragomir, Adriana Mandreanu, Monica Rosu, Geanina Ilies, Mihaela Marin Udrea, Maria Simion ,Marina Almasan,Fildis Mrini,Ilinca Vandici, Anca Vereanu, Anamaria Prodan-Reghecampf , Andreea Marin, Andreea Dogaru , Laura Cosoi, Colonel Dr Ene Doina, Iulia Vantur, Doina Melinte, Mihaela Arlena Negoi, Madalina Brindusescu, Cori Gramescu,Paula Chirila.

“Ne-am dorit sa scoatem în evidenta femeile de succes din România, sa aratam tuturor ca se poate, iar povestile lor sa fie auzite mai departe. Puterea exemplului poate fi totul si suntem convinse ca si aceasta editie a fost una reusita”, au spus Flavia Covaciu si Oana Irimia organizatoarele evenimentului.

Vica Blochina si Dan Helciug au fost amfitrionii evenimentului iar momentele artistice au fost pe gustul invitatilor. Fashion Show-ul cu haine de blana naturala Adis Efect by Adriana Mandreanu a incantat doamnele iubitoare de lux iar momentele muzicale au fost intretinute de Francisca, Dan Helciug, Miss Mary si de invitatul venit direct de la New York Jelani Kalfani. Actorul Howard Dell a tinut un discurs pentru a evidentia rolul important pe care femeia îl are în societate si a impartasit invitatilor detalii despre întâmplarile de pe platourile de filmare pentru „A Different World” alaturi de Halle Berry, “Tanar si Nelinistit” sau “Absolution” cu Steven Seagal.

Partenerii evenimentului au fost : Restaurantul Cocosul Rosu, Fit4You, Flormar, , Adis Efect by Adriana Mandreanu, Artisan Art, GGS, Andreea Dogaru, Green Sugar, Mrini Eye Hospytal, Sanovita, Saradi Cocept, Sereny, Viggo, Paradisul Florilor, Tabya si Aqua Carpatica.