Semnificatiile zilei de 15 noiembrie

In 1813 Gheorghe Asachi deschide, la Academia Domneasca din Iasi, un curs in limba româna, de inginerie si hotarnicie, ce va fi tinut pana in 1818.

In 1836 se infiinteaza, la Iasi, Conservatorul Filarmonic si Dramatic, sub directia lui Gheorghe Asachi, a spatarului Vasile Alecsandri (tatal) si a vornicului Stefan Catargiu.

In 1924 iese de sub tipar primul numar al revistei saptamanale “Miscarea literara”, sub conducerea lui Liviu Rebreanu.

In 1928 este introdus, in SUA, primul laborator de defectoscopie de cale ferata.

In 1948 este testata, cu succes, prima locomotiva electrica cu turbina de gaz, in SUA.

In 1971 Intel Corporation lanseaza primul microprocesor integrat din lume, denumit Intel 4004, care putea executa pana la 60.000 de instructiuni pe secunda.

In 2008 isi pierd viata opt mineri si patru membri ai echipelor de salvare in urma a doua explozii ce au avut loc la mina Petrila.

In 1845 se naste Vasile Conta, filosof, poet si om politic român; in 1868, Emil Racovița – biolog, membru al Academiei Române, fondatorul biospeologiei, explorator al Antarcticii; in 1876, Anne-Elisabeth de Noailles (nascuta Brancoveanu) – scriitoare franceza de origine româna, contesa De Mathieu, membru de onoare al Academiei Române, iar in 1939, Ștefan Sileanu – actor român de teatru si film.

In 1280 moare Albertus Magnus, un reprezentativ filosof crestin al Evului Mediu, profesor al lui Toma din Aquino; in 1630, Johannes Kepler – astrolog, astronom si matematician german; in 1888, Ion I. Câmpineanu – primul Guvernator al Bancii Nationale a României; in 1932, Peneș Curcanul – erou al Razboiului de Independenta din 1877, fost sergent in Regimentul 13 Dorobanti, iar in 1976, Jean Gabin – actor francez.