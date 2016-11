Semnificatiile zilei de 14 noiembrie

Astazi este Ziua Mondiala de Lupta impotriva Diabetului. Diabetul e considerat una dintre cele mai mari probleme de sanatate ale secolului nostru. Societatea Româna de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice transmite ca mesaj importanta preventiei, diagnosticarii precoce si controlului, ca modalitati de asigurare a sanatatii noastre pe termen lung.

In România exista peste 1.500.000 de suferinzi de diabet. Astfel, la nivel national se desfasoara o campanie numita “Controleaza-ti diabetul” care, prin implicarea medicilor, autoritatilor, a persoanelor cu diabet, precum si prin programele de informare in randul publicului larg incearca sa “castige” lupta cu diabetul.

Unul din obiectivele acestei campanii il reprezinta diagnosticarea precoce. Ca simbol al acestei zile, intreaga lume poarta o singura culoare – albastru. In 1832 este pus in circulatie primul vagon de tramvai din America, la New York, avand ca pasageri functionari publici care parcurgeau distanta dintre Prince Street si Strada nr. 14.

In 1878 Dobrogea redevine parte a României dupa Razboiul de Independenta.

In 1969 se infiinteaza, la Bucuresti, Academia de Stiinte Agricole si Silvice.

In 1987 au loc, la Brasov, primele proteste la Secția 440 – „Matrite” a intreprinderii de autocamioane Steagul Roșu, o actiune de protest impotriva politicilor economice si sociale impuse in Republica Socialista România de dictatorul comunist Nicolae Ceausescu.

In 1765 se naste Robert Fulton, constructor de nave american; in 1840, Claude Monet – pictor impresionist francez; in 1906, Louise Brooks – actrita americana; in 1932, Geo Saizescu – regizor român; in 1954, Condoleezza Rice – politician american si ministru de externe al Statelor Unite, iar in 1975, Gabriela Szabo – atleta româna, desemnata, in 1999, cea mai buna atleta a lumii si cea mai buna sportiva a Europei.

In 1716 moare Gottfried Leibniz, filosof, matematician, diplomat si om de stiinta german; in 1872, Pavel Kiseleff – general rus, guvernator al Principatelor Române; in 1967, Petre P. Panaitescu – istoric literar român, membru al Academiei Române, iar in 1991, Constantin Chirita – prozator român.