Mai putin soare si mai putina lumina inseamna producerea unei cantitati mai mici de hormoni care regleaza dispozitia, lasandu-ne intr-o stare usor depresiva. Miscarea constanta este o solutie, dar nutritionistii spun ca si o schimbare in dieta poate sa ne ajute sa ne simtim mai bine.

Mai multa vitamina D, mai bine dispus



Un studiu publicat in iunie 2012, de Bayhealth Medical Center din Dover, arata ca tratatrea deficientei de vitamina D poate imbunatati starea celor care sufera de depresie. Si nu este singurul studiu care arata beneficiile pe care aceasta vitamina le are asupra psihicului. Cum o mare parte din vitamina D o luam atunci cand stam la soare, iarna ne este mai greu sa ne facem plinul.

Putem sa adaugam, insa, vitamina D prin meniul zilnic: cereale pentru micul dejun, lactate, oua, peste (sardine, hering sau somon). Pe langa buna dispozitie iti aduc si un plus de energie si un sistem imunitar mai puternic.

Fa-ti plinul cu Omega 3



Un nivel scazut de Omega 3 duce si la pirederea bunei dispozitii. Un studiu publicat in 2010 in Journal of Clinical Psychiatry arata ca folosirea unor suplimnete cu Omega 3 poate avea efecte benefice asupra pacientilor cu depresii.

Ca sa iti faci plinul include in dieta nuci, seminte de in, seminte de dovleac, soia sau peste. Poti sa incerci o reteta de salata cu pere, branza Roquefort si miez de nuca.

Vitamine pentru fericire

Vitamina B12 ajuta producerea hormonilor care ne fac sa ne simtim bine: serotonina, dopamina. O poti lua din lactate slabe, crustacee, cereale integrale sau carne slaba de vita. Poti incerca o reteta de friptura de vita in sos de vin.

Tine sub control nivelul glicemiei



Iarna suntem tentati sa mancam mai mult si sa tanjim dupa carbohidrati. E bine sa ii ocolim, pentru ca vor creste nivelul zaharului in sange, si sa alegem varianta placuta a alimentelor bogate in fibre: fructe, legume, orez brun sau ovaz. Sunt carbohidrati buni care previn schimbarile de dispozitie de peste zi.