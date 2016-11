Semnificatiile zilei de 13 noiembrie

Astazi este Ziua Internationala a Mimului si Ziua Internationala a Educatiei Copiilor Nevazatori. Ziua Internationala a Mimului a fost instituita, la initiativa Institutului Internaţional de Teatru, in 1998, declarat Anul International al Mimului, cu ocazia centenarului nasterii francezului Étienne Decroux – fondatorul artei “mimului corporal” sau a “mimului pur”.

Mima si pantomima reprezinta un gen de arta dramatica in care se povesteste ceva doar prin miscari expresive ale corpului, aparut in Grecia secolului V i.Hr. Printre mimii celebri se numara Jean Gaspard Debureau, Étienne Decroux (care a creat un limbaj sistematic al gesturilor) si Marcel Marceau.

In România, singurul teatru de mima si pantomima este Teatrul Masca din Bucuresti care a dezvoltat toate tehnicile in domeniu. Aici intalnim pantomima alba, in linia lui Ladislav Fialka, in care gestul traduce cuvantul. Spre deosebire de stilul impus de Marcel Marceau, care foloseste gesturi-simbol usor de recunoscut si decodificat, in pantomima alba cuvantul gest se impune de la sine si permite exprimarea unei game mai largi de situati si trairi.

Ziua Internationala a Educatiei Copiilor Nevazatori a fost marcata in 1946. Data a fost aleasa spre a-i aduce un omagiu pedagogului francez Valentin Hauy, intemeietorul primei scoali de nevazatori din lume, la Paris, in 1784, sub dictonul “lumina pentru o copilarie sub aspectul intunericului”. Statisticile spun ca, in prezent, peste 400 de milioane de oameni au deficiente de vedere. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatatii, la fiecare cinci secunde, persoana isi pierde vederea si la fiecare minut, orbește un copil.

In 1805 este inventat “hot dog”-ul de catre Johann Georg Lehner.

In 1907 are loc primul zbor din lume cu un elicopter, pilotat de inginerul francez Paul Cornu, elicopter ce cantarea 260 de kilograme si s-a mentinut in aer 20 de secunde la o inaltime de 30 cm.

In 1990 este scrisa prima pagina World Wide Web.

In 1983 se naste Reuven Rubin, pictor israelian, reprezentant diplomatic, cu rang de ministru plenipotentiar, al statului Israel in România; in 1941, Dack Rambo – actor American, interpretul personajului Jack Ewing din serialul Dallas; in 1955, Whoopi Goldberg – actrita americana, iar in 1964, Christian Tamas – scriitor, filosof, orientalist si traducator român.

In 1968 moare Gioacchino Rossini, compositor Italian de opera; in 1903, Camille Pissarro – pictor impresionist francez; in 1988, Vlad Georgescu – istoric, politolog, jurnalist, profesor universitar, director al postului de Radio “Europa libera” din München; in 2002, Alexandru Dragomir – filosof roman, iar in 2005, Eddie Guerrero – wrestler american de origine mexicana.