Semnificatiile zilei de 12 noiembrie

Astazi armata româna serbeaza Ziua Geodezilor Militari sau Ziua Cercetasului Militar. Aceasta sarbatoare isi are originile in anul 1859 cand Alexandru Ioan Cuza, semneaza actul de constituire a Sectiei a II-a din cadrul Corpului de Stat Major Militar – primul element organizat al cercetarii din cadrul Armatei române.

Se pun astfel bazele Serviciului Topografic al Armatei Române. Printre realizarile topogeodezilor militari se numara prima harta topografica pe care este inscris numele România, executarea unor lucrari topografice pentru zonele de operatii ale armatei române in timpul Razboiului de Independenta, medalii de aur si de argint la Expozitia Universala de la Paris (1899), harta topografica militara la scarile 1:25.000 – 1:1.000.000, planuri topografice ale localitatilor. Cercetasii au invatat sa citeasca detaliile de planimetrie, atitudinile si sentimentele localnicilor, urmele lasate de trecerea unei masini, a unui om sau animal.

A fi cercetas inseamna sa vezi si sa nu fii vazut, sa auzi fara a fi auzit, sa fii omniprezent. „Audi, vidi, sile!” – „Asculta, urmareste si taci” – este motto-ul care defineste blazonul cercetasilor.

In 1857 sunt introduse in Moldova timbrele postale – imprimate cu un cap de bour, vechea stema a Moldovei – astazi unele dintre cele mai valoroase marci postale din lume.

In 1884 se introduce iluminatul electric al strazilor din Europa, in premiera, la Timisoara.

In 1919 are loc primul zbor din Anglia catre Australia, cu plecare de la Hounslow, in apropiere de Londra.

In 1959 se deschide, la Belgrad, prima expozitie industriala româneasca din perioada postbelica, organizata de Camera de Comert a României.

In 1990 se publica propunerea lui Tim Berners-Lee care va duce la dezvoltarea World Wide Webului.

In 1840 se naste Auguste Rodin, sculptor si grafician francez; in 1929, Grace Kelly – actrita americana, printesa de Monaco; in 1955, Sorin Cârțu – fotbalist si antrenor roman, iar in 1961, Nadia Comaneci – gimnasta româna, prima din lume care a primit nota 10 intr-un concurs olimpic de gimnastica, castigatoarea a 5 medalii olimpice de aur, considerata a fi una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX si una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii din toate timpurile, primul sportiv român inclus in memorialul International Gymnastics Hall of Fame.

In 1969 moare Gheorghe Asachi – poet, prozator si dramaturg român; in 2000, Henry Malineanu – compozitor român de muzica usoara, romante, opereta, muzica de film si de teatru, iar in 2013, Geo Costiniu – actor român.