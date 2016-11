Obiceiuri bune in bucatarie

Tot auzi din toate partile: „Esti ceea ce mananci” si nu incape indoiala – alimentatia are o importanta esentiala pentru o buna functionare a organismului. La fel de importante sunt si regulile privind prepararea mesei si obiceiurile alimentare pe care le pastram peste ani. Este bine sa le formam obiceiuri alimentare sanatoase alor nostri, mai ales copiilor, pentru care parintii sunt modele. Va vom prezenta cateva obiceiuri, care ar trebui introduse inca de astazi in bucatarie.

Alege metodele potrivite de preparare a alimentelor

Sunt inca destul de putine persoanele care gatesc la abur sau prajesc fara grasime, fata de cele care aleg metodele traditionale de preparare a alimentelor. Fierberea la abur reprezinta cea mai buna metoda de preparare termica a alimentelor. In acest fel, se reduce la minim pierderea de vitamine si compusi minerali valorosi. In plus, legumele preparate la abur au un gust deosebit si isi pastreaza culoarea frumoasa. Pe langa trecerea la alimentele fierte la abur, merita sa limitam consumul de sare si sa folosim in locul ei plante aromate si condimente care, pe langa aroma minunata pe care o ofera mancarii noastre, ne fac sa ne simtim bine.

Mananca regulat

Unul din principiile care stau la baza unei alimentatii corecte este acela al meselor regulate – patru sau cinci mese zilnic, care garanteaza ca organismul va primi toti compusii nutritivi necesari. Este important sa se manance micul dejun, care ar trebui sa furnizeze 20-25% din energia de care are nevoie organismul, zilnic. Fiecare masa trebuie sa includa legume, sub diverse forme, care vor oferi organismului vitaminele, dar si micro si macroelementele necesare. Una din formele in care pot fi consumate fructele si legumele o reprezinta sucurile de legume sau de legume si fructe, dar si mousse-urile de fructe, care sunt o completare excelenta a unei mese sau, in cazul unei crize extraordinare de timp, pot reprezenta una din gustarile zilnice.

Nu uita de cele 5 portii zilnice de legume si fructe

O alimentatie corecta, bogata in fructe si legume sub diverse forme, de exemplu, suc sau mousse, ajuta la mentinerea sanatatii. Specialistii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (WHO) recomanda sa se consume zilnic cel putin 400 g de fructe si legume, impartite in 5 portii, in proportie de 3/4 legume si 1/4 fructe. Fructele si legumele sunt elemente ce compun o alimentatie echilibrata indiferent de varsta. WHO confirma ca un pahar de suc de fructe sau de legume si fructe (200 ml) poate sa reprezinte foarte bine una din portiile de fructe sau legume din cursul zilei . Vitaminele pe care acestea le contin ajuta la mentinerea sanatatii organismului si a bunei-dispozitii .

Creeaza o atmosfera placuta si nu te grabi in timpul mesei

O masa luata impreuna cu familia sau cu prietenii este mai gustoasa. Mananca la masa sau pe blatul din bucatarie, departe de televizor, calculator si fara ziar in fata – mancand in timp ce citim sau privim la televizor, vom consuma mai multa mancare. Ar trebui sa mancam incet, cu muscaturi mici – la urma urmei, mancarea este o placere, merita sa ne delectam cu ea! Daca ai un program foarte incarcat, poti inlocui una din cele 5 portii de legume sau fructe din timpul zilei cu o portie de suc sau mousse, fara zahar adaugat.

Aplica o dieta diversificata

Cea mai buna sursa de substante nutritive o reprezinta o dieta diversificata si echilibrata. Consumul acelorasi alimente va face ca, in primul rand, sa nu-i oferim organismului vitaminele necesare si, in al doilea rand, sa cadem in monotonie. In plus, copiilor nu le plac mesele plictisitoare. Adaugand la fiecare masa legume sub diverse forme: crude, piure, fierte la abur sau sub forma de suc de legume sau de legume si fructe, putem fi siguri ca ii vor atrage si le vor manca.

Sursa: http://foodstory.stirileprotv.ro