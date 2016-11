Semnificatiile zilei de 11 noiembrie

Astazi este Ziua Armistitiului, data la care se incheie Primul Razboi Mondial, dupa 53 de luni de lupte tragice. Asmistitiul semnat la 11 noiembrie 1918, intre Aliati si Germania, in zorii zilei, urma sa intre in vigoare la ora 11:00.

Peste 20 de milioane devictime sunt inregistrate in cei patru ani de razboi intre trupele germane si cele aliate, iar harta Europei a fost redesenata. Anual, la Verdun, unde trupele franceze si cele germane au luptat timp de mai bine de 8 luni, are loc o ceremonie importanta in fiecare an. Verdunul a devenit ulterior un simbol al reconcilierii franco-germane.

La ora locala 11:11 se tine un moment de reculegere pentru a marca momentul in care a intrat in vigoare armistitiul ce a pus capat razboiului – ora 11 si 11 minute din ziua a 11-a a lunii a 11-a.

In 1675 Gottfried Leibniz demonstra pentru prima data calculul integral.

In 1968 incepe sesiunea Marii Adunari Nationale in care a fost adoptat Codul de Procedura Penala si Legea de punere in aplicare a acestuia, Legea privind participarea tineretului la apararea patriei.

In 1970 intra in vigoare Conventia ONU asupra imprescriptibilitatii crimelor de razboi si a crimelor contra umanitatii.

In 1810 se naste Alfred de Musset, dramaturg, poet si romancier francez, reprezentant al romantismului; in 1821, Fiodor Mihailovici Dostoievski – scriitor rus; in 1928, Mircea Muresan – regizor român de film; in 1933, Stefan Banica – actor român de teatru si film; in 1950, Mircea Dinescu – poet român; in 1962, Demi Moore – actrita americana; in 1964, Calista Flockhart – actrita americana, iar in 1974, Leonardo DiCaprio – actor american.

In 1855 moare Søren Kierkegaard, filosof danez; in 1995, Corneliu Coposu – om politic, presedinte al PNȚCD, iar in 2004, Yasser Arafat – presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene.