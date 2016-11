Semnificatiile zilei de 6 noiembrie

Astazi este Ziua Internationala pentru Prevenirea Exploatarii Mediului in Timp de Razboi si Conflicte Armate, instituita in 2001 de catre Adunarea Generala a Națiunilor Unite. Aceasta zi isi doreste sa atraga atentia asupra daunelor aduse mediului (ecosistemelor) si resurselor naturale in perioadele de conflict armat, dar si asupra efectelor negative care se mentin mult timp dupa incheierea unui razboi.

Din 1995, ONU a efectuat studii postconflict si a furnizat asistenta tehnica pentru mai multe tari care s-au confruntat cu riscuri de mediu provocate de cauze violente. Programul ONU pentru Mediu (UNEP) a constatat ca, in ultimii 60 de ani, cel putin 40% din toate conflictele interne au avut legatura cu exploatarea resurselor naturale, fie resurse cu valoare mare – diamante, aur, petrol – fie resurse insuficiente – sol fertil sau apa.

Potrivit evolutțiilor analizate, conflictele in care au fost implicate resurse naturale au sanse duble sa izbucneasca din nou in viitor. ONU acorda o importanta crescuta asigurarii ca masurile de mediu fac parte din strategiile de prevenire a conflictului, mentinere si consolidare a pacii.

In 1528 conchistadorul Alvar Nunez Cabeza de Vaca este primul european care ajunge pe teritoriul actualului Texas.

In 1917 izbucneste Revolutia Bolsevica din Rusia.

In 1919 se infiinteaza, la Sighisoara, Partidul German din România.

In 1999 australienii resping, in proporție de 54%, instaurarea republicii, printr-un referendum constitutional.

In 1771 se naste Alois Senefelder, inventator austriac a litografiei; in 1814, Adolphe Sax (Antoine-Joseph) – inventatorul saxofonului; n 1914, Alexandru Mitru – prozator roman, autor de literatura pentru copii si tineret; in 1952, Michael Cunningham – scriitor American, laureat al Premiuuil Pulitzer pentru Ficțiune, in 1998; in 1970, Ethan Hawke – actor american, iar in 1988, Conchita Wurst – cantaret travestit austriac, castigator al Eurovision 2014.

In 1893 moare Piotr Ilici Ceaikovski, compozitor rus; in 1988, Theodor V. Ionescu – fizician si inventator român, iar in 2005, Petre Salcudeanu – scriitor român.