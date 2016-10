Horoscopul saptamanii 31 octombrie – 6 noiembrie 2016

BERBEC

Din punct de vedere astral, acesti nativi vor suporta o cadenta speciala a energiei vitale. Ceea ce trebuie semnalat se refera in primul rand la relatiile care vor fi distruse si cele care se vor infiripa si ii vor salva de la faliment financiar sau chiar familial. Vor aparea miercuri probleme in administrarea banilor si daca nu vor apela la specialisti vor suporta consecinte de acum inainte. Nu vor mai fi atrasi erotic de nativii nascuti in zodia Balantei sau Leu. Vineri, vor gasi parteneri de nadejde, dar vor suferi de diverse colici. Nativele nu mai stiu ce sa creada despre persoana iubita – cand le saruta, cand le resping sau chiar le ironizeaza.

TAUR

In primele doua zile, vor fi poate cei mai norocosi nativi ai zodiacului (exceptie vor face cei care se ocupa cu comercializarea produselor agricole si cei care sunt “agricultori”). La jumatatea intervalului, sunt contraindicate deplasarile in strainatate. In aceeasi perioada, vor avea de suferit din punctul de vedere al sanatatii, dar si financiar, cei care fac parte din cadrele armatei. Cei mai multi sunt energici si cheltuitori. Patronii din comertul exterior vor suporta controale severe. Sfarsitul de saptamana este in mod deosebit stresant si din cauza sanatatii precare. Sensibilitatea nativelor este pusa la grea incercare la mijlocul intervalului si de colegi si de partenerii de afaceri.

GEMENI

Vor suferi mai ales din cauza comunicarii dificile, iar cei care sunt jurnalisti sau lucratori in mass media, au de infruntat obstacole in plus. Traiesc povesti de iubire in fiecare seara. De marti, devin mult mai creativi si mai predispusi la dorinta de a fi parinti. Fac excese intregul interval si vor suferi de diverse tulburari digestive (cei mai afectati sunt cei care au depasit 60 de ani). Oamenii politici sunt mult mai maleabili si mai vulnerabili la sentimente populiste. Renunta la nationalism, fara a fi mai putin patrioti. Nativele se implica intr-o multitudine de activitati si intentioneaza sa trezeasca si interesul profesional al persoanei iubite.

RAC

Pentru acesti nativi, tendinta principala este de a recupera anumite drepturi, de a se impune prin organizare tenace si birocratica. Pana joi, aproape ca sunt atei si se bazeaza pe propriile forte, iar ulterior se roaga sa mai fie si ei ocoliti de nesanse. Cei tineri se maturizeaza rapid, cei varstnici iau in considerare si alte aspecte decat cele de divertisment. Toti sufera de tulburari stomacale sau de disfunctii hepatice. Vor fi originali, mult mai rapizi si mai sensibili intregul interval. Vor participa direct la rezolvarea tuturor crizelor care apar (in familie, la serviciu etc.). Nativele muncesc mult si cu placere, dar stiu si cum sa-i antreneze pe cei din jur, in asa fel incat sa nu simta ce eforturi fac.

LEU

Nu vor putea depasi succesele de acum doua saptamani, dar din punct de vedere financiar vor continua sa fie lideri. Criteriile acestor nativi vor fi mult mai putin relaxate, iar daca vor participa la noi proiecte, vor epuiza pana la ultima picatura de energie. Aproape intregul interval sunt mai calmi, judeca la rece, nu fac excese. Nu este exclus sa se razgandeasca, sa renunte la anumite functii. Tensiunile cele mai mari vor fi evidente in familie. Daca se indragostesc o fac pentru scurt timp, pentru ca sunt preocupati de faurirea unui destin de exceptie. La sfarsitul intervalului, vor trebui sa faca fata unor campanii prin care se va incerca destituirea lor. Nativele au tendinta sa ia totul in joaca si se distreaza de minune, chiar daca persoana iubita le considera neglijente.

FECIOARA

Cei mai multi se vor intreba in continuare pana la sfarsitul saptamanii unde este norocul lor. Vor munci cu indarjire, fiind convinsi ca vor fi apreciati pana la urma. Din pacate, starea de sanatate se imbunatateste foarte incet si vor mai avea inca destule hopuri de trecut (boli osoase ori de circulatie). In ceea ce-i priveste, aspectele se schimba total o data cu ziua de sambata, cand isi vor permite sa redevina altruisti. Frivolitatea le este straina, in schimb nu la fel se poate spune despre cochetarie. Nu se indragostesc, nu fac pasiuni, nici cei tineri, nici cei maturi, dar conflictele familiale dispar. In cazul in care au facut invitatii rudelor apropiate, nativele nu vor fi stresate de prezenta acestora.

BALANTA

Optimiste, entuziate, exuberante si extrovertite, Balantele se indragostesc si uita de iubire doar atunci cand li se ofera activitati mai atragatoare. Din pacate, vor suferi din cauza disfunctiilor renale. La inceputul intervalului, vor fi mai putin amabile si calme, dar isi revin incet-incet la statutul de diplomati ai zodiacului. Isi vor manifesta blandetea indeosebi fata de membrii familiei. Vor exista posibilitati sa renunte la relatii de munca vechi pentru a trece in functii de mare raspundere. Este un interval al schimbarilor, al trecerii spre o pozitie speciala. De echilibrul lor nativ vor beneficia cu precadere Varsatorii. In continuare, pentru native exista aspecte care favorizeaza deplasarile peste hotare.



SCORPION

Daca in prima jumatate a intervalului, se vor zbate singuri pentru a cuceri pozitia sociala dorita, in a doua jumatate, se vor bucura de sprijinul unor protectori foarte puternici. Rafinamentul si intuitia lor vor fi exploatate de cei din anturaj, care ii si vor propulsa cu forta. Vor renunta la anumite amicitii, se vor imprieteni cu cei care ii ajuta. Starea de sanatate este relativ buna, cu exceptia zilei de marti. Vor munci mult si nu vor renunta la sarcinile grele. Incep sa primeasca bani multi de abia la sfarsitul intervalului. Au noroc si protectie mai mult decat alte semne zodiacale si fac multe investitii in propria casa. Nativele nu numai ca reiau relatiile cu rudele si cu amicii, dar fac si foarte multe drumuri scurte impreuna cu ei.

SAGETATOR

Din punct de vedere profesional, Sagetatorii sunt cei mai performanti nativi pana vineri. Mai putin norocoasa este gratificarea muncii acestora – vor trebui sa se multumeasca doar cu aprecieri verbale in majoritatea cazurilor. In continuare, si in acest interval, stabilesc greu relatii cu cei din jur si comunica defectuos, mai ales cand vor sa-si exprime sentimentele. Vor amana permanent activitatile mai grele si nu este exclus sa-si gaseasca un post deosebit din toate punctele de vedere. Fac multe promisiuni si primesc la randul lor altele, la fel de neconsistente. Cei tineri nu se vor mai lasa atrasi de “lumina” strainatatii. Nativele nu mai sunt scapate din ochi de persoana iubita, care le “escorteaza” din proprie initiativa de cate ori poate!



CAPRICORN

Se vor impaca in mod sigur inca de la inceputul intervalului cu cei care i-au criticat fara motiv. Relatiile sociale vor fi mult imbunatatite si le vor permite sa faca un salt spectaculos. Sunt apreciati ca buni consilieri financiari sau administrativi. Harnicia lor iese in evidenta cu toate ocaziile. Starea de sanatate a acestor nativi nu le va permite sa accepte insa schimbarile profesionale dorite de atat de mult timp. Marti si joi, au ocazia sa-si mareasca averea si deja pot sa faca deplasari de placere in strainatate, fara grija banilor. Relatiile parteneriale si cu rudele sunt excelente. Nativele celibatare sunt din nou dezamagite, iar familistele se chinuiesc sa dea o educatie decenta progeniturilor.



VARSATOR

Vor traversa o perioada in care evenimentele se succed repede, aducand marcaje atat psihice, cat si pe sanatate. Aceasta aglomerare de sanse si nesanse, de intrigi si calomnii, vor contribui la crearea unei stari bizare: se vor lasa manipulati de buna voie. La sfarsitul intervalului, vor fi epuizati, storsi de atatea impulsuri resimtite “in bloc”, dar vor incasa sume de bani si se vor simti remontati. Este bine sa nu forteze destinul si sa accepte inertia, chiar comoditatea. Drumuri deloc putine vineri! Situatia financiara a nativelor este din ce in ce mai infloritoare, asa ca se simt indreptatite sa faca tot felul de excese.



PESTI

Este foarte posibil ca toti nativii sa se resemneze si sa accepte in tacere toate observatiile dure ale sefilor. Quadraturile si opozitiile actioneaza in continuare asupra acestor nativi si ii forteaza sa ia decizii rapide si definitive. Dezavantajele ar parea insesizabile, daca n-ar fi evidente nesansele celor care activeaza in domeniul artelor, medicinei sau gastronomiei. La sfarsitul intervalului, vor actiona fara a mai analiza situatiile, fara a mai pregati “scenarii” salvatoare si vor avea succes. Cu ajutorul persoanei iubite, nativele reusesc sa stabileasca noi relatii de amicitie prin care aplaneaza niste conflicte familiale.