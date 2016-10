Semnificatiile zilei de 30 octombrie

In 1724 incepe constructia Bisericii Stavropoleos din Bucuresti, unul dintre cele mai importante monumente de arhitectura din perioada fanariota.

In 1905 este marcat inceputul monarhiei constitutionale in Rusia, prin publicarea “Proclamatiei din Octombrie” de catre imparatul Nicolae al II-lea al Rusiei.

In 1938 este difuzat radiofonic, in New Jersey, “Razboiul lumilor”, o prelucrare a romanului lui H.G. Wells, de catre Orson Welles, care a starnit panica in randurile a mii de oameni care chiar au crezut ca SUA au fost invadate de martieni.

In 1971 are loc ”Accidentul ecologic de la Certej”, cand s-a produs ruperea digului si alunecarea muntelui de steril din iazul de decantare al exploatarii miniere Certej, Hunedoara, eveniment soldat cu 89 de victime si peste 70 de raniti.

In 2015 are loc tragedia din clubul Colectiv, in urma careia bilantul arata ca 64 de tineri au murit si alti peste 160 sunt ranita in urma unui incendiul izbucnit, cel mai probabil, de la artificiile folosite la un concert care avea loc in acel moment.

In 1858 se naste Duiliu Zamfirescu, scriitor român; in 1871, Paul Valery – poet francez; in 1944, Marcel Dragomir, compozitor român; in 1954, Mihai Maniutiu – regizor de teatru, prozator si eseist român, iar in 1960, Diego Armando Maradona – fotbalist argentinian.

In 1910 moare Henry Dunant – om de afaceri elvetian si umanist de formatie crestina, considerat “parintele Crucii Rosii”, primul laureat al Premiului Nobel pentru Pace, in 1901; in 1955, Dimitrie Gusti – filosof, sociolog si estetician român, membru al Academiei Române; in 1975, Gustav Hertz – fizician german, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica in 1925, iar in 2009, Claude Lévi-Strauss – antropolog francez.