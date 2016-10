Semnificatiile zilei de 24 octombrie

Astazi este Ziua Organizatiei Natiunilor Unite si Ziua Mondiala a Informarii asupra Dezvoltarii Mondiale.

In 1947, Adunarea Generala a Natiunilor Unite declara data de 24 octombrie ca zi aniversara a Cartei Natiunilor Unite, zi ce „va fi dedicata informarii popoarele din lume despre scopurile si realizarile ONU”. In 1971 Adunarea Generala a ONU adopta o rezolutie prin care „Ziua Internationala a Natiunilor Unite” trebuie sa fie o zi de sarbatoare si recomanda a fi considerata ca sarbatoare a Natiunilor Unite de catre toate statele sale membre. Numele de Organizatia Natiunilor Unite a fost sugerat pentru prima data de catre presedintele SUA, Franklin Delano Roosevelt, referidu-se la aliati in timpul razboiului. Prima utilizare oficiala a acestui termen a fost la 1 ianuarie 1942 in Declaratia Organizatiei Natiunilor Unite. In timpul fazelor ulterioare celui de-al doilea razboi mondial, aliatii utilizeaza termenul de “Organizatia Natiunilor Unite” pentru a se referi la alianta lor.

In prezent ONU este cea mai importanta organizatie internationala din lume. Este fondata in 1945, dupa Al Doilea Razboi Mondial si in prezent are 193 de state membre. Limbile oficiale ale ONU sunt: araba, chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola. Potrivit Cartei Organizatiei Natiunilor Unite – semnate de majoritatea membrilor – ONU reprezinta expresia hotararii tarilor membre de a preveni o noua conflagratie mondiala, de a mentine pacea si securitatea internationala, de a dezvolta relatii prietenesti intre state, de a realiza cooperarea pentru solutionarea problemelor economice, sociale, culturale si umanitare cu care se confrunta omenirea si de a promova si incuraja respectarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale pentru toti, fara deosebire de rasa, sex, limba sau religie. Sediul central al organizației este la New York.

Ziua Mondiala a Informarii asupra Dezvoltarii Mondiale a fost proclamata de Adunarea Generala a ONU in 1972, pentru a atrage atentia opiniei publice asupra problemelor legate de dezvoltare si a nevoii de a facilita comunicarea internationala pentru rezolvarea acestor probleme. Astfel, printr-o mai buna raspandire a informatiei si prin mobilizarea opiniei publice – si mai ales a tinerilor – se vor intelege mai bine problemele legate de dezvoltare, promovandu-se astfel cooperarea internationala in vederea evolutiei societatii.

In 1857 se inființeaza Sheffield F.C. – primul club de fotbal din lume.

In 1929 Bursa din New York sufera o grava prabusire ramanand in istoria Bursei sub numele de „Joia Neagra”.

In 2003 are loc ultimul zbor Concorde pe ruta New York – Londra.

In 1927 se naste Jean-Claude Pascal – designer, actor si cantaret francez; in 1933, Draga Olteanu-Matei – actrita româna; in 1946, Anda Calugareanu – actrita si interpreta româna de muzica usoara si folk; in 1947, Kevin Kline – actor american; in 1958, Magda Catone – actrita româna; in 1966, Roman Abramovici – om de afaceri rus, in 1972, Ruxandra Dragomir – jucatoare româna de tenis de camp, iar in 1985, Wayne Rooney – fotbalist englez.

In 1944 moare Louis Renault – industrias francez; in 1957, Christian Dior, creator de modă francez, iar in 1983, Elie Carafoli – inginer, creatorul scolii românesti de aerodinamica, membru al Academiei Romane, iar in 1992, Amita Bhose – important eminescolog strain, prima traducatoare a lui Mihai Eminescu in bengali.