Horoscopul saptamanii 24-30 octombrie 2016

BERBEC

Se poate afirma ca au multe sanse si sustinere astrala. Neatentia cu care actioneaza, in plus nervozitatea si placerea de a face gesturi spectaculoase, provoaca insa riposte dure. Relatiile cu rudele nu sunt foarte bune, iar acesti nativi sunt obisnuiti sa nu accepte sa-i calce cineva pe bataturi. Ei trebuie sa dicteze si sa hotarasca tot ce este important in viata lor si a celor din familie. Riscul de violenta fizica prin care ii penalizeaza pe cei din anturaj creste joi. Se accentueaza vineri si conflictele familiale, dar apar mici castiguri. Celibatarele nu concep sa nu oficializeze relatia de iubire, insa isi pastreaza cu grija secrete planurile amoroase de “atac”.

TAUR

Pentru dvs. acest interval este plin de surprize, mai ales placute. Chiar daca sunteti extrem de agresiv (dat fiind faptul ca aveti o incarcatura energetica exceptionala), veti reusi sa recuperati o parte din banii care vi se datoreaza sau din platile, care nu vi s-au efectuat la timp, exact la mijlocul saptamanii. Spre deosebire de alte situatii de acest gen, veti fi primul care va dori sa “tezaurizeze” acesti bani, sa-i investeasca sau doar sa-i tina la ciorap (nu este exclus sa aveti un fel de “criza” de avaritie). Multi prieteni, drumuri putine si sanatate buna. Foarte sensibile si foarte indragostite, cele mai multe dintre aceste native incep o campanie de “renovare” a familiei si locuintei proprii in vederea reconcilierii visate.

GEMENI

Va distrati intreaga saptamana. Gasiti motive de amuzament in aproape orice, cu toate ca nici rinichii, nici glandele endocrine nu functioneaza cum trebuie. Stiti foarte bine ca ar trebui sa fiti econom si faceti eforturi deosebite in acest sens. Va impacati cu rudele apropiate si sunteti apreciat la serviciu pentru originalitate si spirit de echipa. Banii vin, nu numai daca va decideti sa jucati la loto (sunteti inspirat). Mare atentie pentru cei care sufera de tensiune oscilanta, deoarece pot exista pericole in acest sens (respectati tratamentul cu sfintenie!). Nativele muncesc mai mult, cu meticulozitate, si respecta indicatiile specialistilor.

RAC

Puteti sa va pregatiti sa primiti o suma mare de bani, absolut pe neasteptate, la sfarsitul intervalului. La inceputul saptamanii, sunteti laudat de catre sefi (unii nativi sunt chiar promovati). Aveti mai mult timp pentru dvs. si pentru familie, deoarece drumurile sunt mai rare. Din pacate, partenerul de viata nu este deloc cooperant si nu ar fi de mirare sa existe cupluri care sa vorbeasca despre despartire. Prietenii va dezamagesc si ei – sunt barfitori si lipsiti de amabilitate. Durerile de oase si de dinti apar si dispar pe neasteptate. Nativele sunt in continuare indecise in privinta viitorului lor profesional, mai ales ca veniturile personale au scazut ingrijorator.

LEU

Primiti musafiri intreaga saptamana (si cei care au copii se trezesc cu ei in casa ziua si noaptea, fara sa fie anuntati in prealabil). Banii sunt o problema pentru dvs. si va deranjeaza ca trebuie sa munciti in cel mai bun caz fara sa luati decizii (veti fi subaltern). Foarte prietenos si altruist, este posibil sa judecati gresit persoana iubita, in sensul unei viziuni mult prea imbunatatite. Celibatarii ar fi bine sa se gandeasca mai mult inainte de a se decide sa se casatoreasca. Faceti multe drumuri scurte si chiar va fac placere, numai ca exista pericole de fracturi. Nativele se pot baza la fel de mult pe sustinerea financiara a partenerului, insa vor si sa fie independente. Au multe prietene si amici, care le dau sfaturi contradictorii.



FECIOARA

Cei care lucreaza cu publicul sau au ca loc de munca o institutie publica inregistreaza si cele mai mari succese in acest interval. Toti nativii se bucura de o comunicare deosebita cu cei din jur si nu este exclus ca in aceasta perioada sa fie observati de sefi ca fiind foarte potriviti pentru functii noi. Este adevarat ca aveti si adversari pe masura, asa ca nu este exclus sa se declanseze unele conflicte. Drumurile (mai ales cu autoturismele) sunt in continuare contraindicate. Prietenii va sunt de mare ajutor miercuri si joi. Sansele financiare sunt din ce in ce mai multe, dar nativelor li s-a imprimat deja o stare de nesiguranta care le obliga sa fie mai precaute.



BALANTA

Este posibil sa suferiti din cauza migrenelor, in primul rand din pricina rudelor apropiate care devin cam agresive (nici prietenii nu sunt mai de Doamne ajuta). Veti trece prin momente in care veti crede ca, daca va mutati, rezolvati situatia, dar totul va fi ca un gand-fulger. Veti lua decizii foarte inteligente si va trebui sa faceti investitii importante. La sfarsitul intervalului, veti reusi sa faceti si rost de bani, iar atmosfera familiala se va insenina. Problemele in cuplu nu sunt inca rezolvate. Nativele vor face foarte multe drumuri, unele impuse, altele din pura placere, insa vor continua sa munceasca peste limite pentru familie.

SCORPION

Treceti printr-o perioada mai lunga in care comunicarea este foarte dificila pentru dvs. Nu va destainuiti nimanui si nici nu luati in seama sfaturile care vi se dau. Aveti prieteni minunati care va suporta toate hachitele, dar vor exista si unii ce va vor critica cu spor. Sunteti decis sa faceti cariera, munciti mai mult, insa banii intarzie sa apara (oricum, va intindeti mai mult decat va este plapuma). Faceti cu placere multe drumuri, chiar daca aparent va displac. Pentru elevi, probleme scolare diverse, rezolvate cu succes. Nativele sunt constiente ca actuala situatie nu poate sa dureze o vesnicie si o exploateaza cat pot!

SAGETATOR

Foarte amabili, carismatici si cocheti, acesti nativi obtin acum mai multi bani decat atunci cand au muncit pe branci. Se impaca bine cu rudele si copiii, dar au probleme cu partenerul de cuplu. De asemenea, nu este exclus sa aiba stari de devitalizare si sa se simta destul de rau, fara niciun fel de motiv, ca apoi energia sa le creasca nesperat. Tensiunea va fi mare, mai ales ca “afacerile” vor scadea sub zero joi. Oamenii de afaceri sunt in pericol de a lua decizii eronate si de a pierde tot. Descopera ca au prieteni buni si bogati care ii ajuta, punand insa unele conditii. Majoritatea nativelor incep intervalul exact asa cum doresc, prin refinantari si multe recuperari de fonduri.

CAPRICORN

Din ce in ce mai agresivi si mai ambitiosi, este posibil sa intre in conflict cu cei din anturaj, deoarece nu vor ca altcineva sa decida in locul lor. Este posibil sa castige bani multi, dar sa aiba si pagube pe neasteptate. Nu este exclus ca partenerul de viata sa aiba mai mult noroc si nici ca din punct de vedere profesional sa se schimbe ceva. In mod sigur, vor avea dureri de oase si vor fi afectati si dintii sau sinusurile. Sunt mult mai sensibili si mai dificili in relatiile cu cei din jur. Elevii devin recalcitranti. Daca va fi nevoie, nativele se vor certa cu rudele, prietenele si partenerul de cuplu, pentru a nu renunta la activitatile planificate.

VARSATOR

Treceti printr-o perioada mai lunga in care comunicarea nu este foarte dificila pentru dvs. Va destainuiti mai usor si luati in seama sfaturile ce vi se dau. Aveti prieteni minunati care va vor suporta toate hachitele, dar vor exista si unii care va barfesc, pentru ca va invidiaza. Sunteti decis sa faceti cariera, munciti mai mult si banii nu intarzie sa apara. Faceti cu placere multe drumuri, de scurta durata. Pentru elevi, probleme nu neaparat scolare, diverse si multe. Stare de sanatate destul de buna si redresare financiara. Toate nativele sunt mai romantice, mai sentimentale si foarte mamoase. Celibatarele fac acum in continuu cuceriri.

PESTI

Personalitate exceptional de puternica, ce se afirma in toate ocaziile (chiar si in casa, familie) cu hotarare si precizie. Este posibil ca luni sa primiti un rest de bani, dar cuvantul de ordine pentru dvs. ramane cheltuiala cu rost sau fara rost. Nu este exclus sa aveti idei minunate de castigare a unor noi posibilitati de imbogatire, numai ca punerea acestora in practica se va dovedi costisitoare. Relatiile in cuplu sunt dificile, iar drumurile sunt scurte, aproape inexistente. Atentie la prietenii dvs. (cei puternici si influenti), care pot avea necazuri. Din ce in ce mai orgolioase, nativele fac greseli care doar la prima vedere par neînsemnate.