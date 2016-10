Semnificatiile zilei de 20 octombrie

Astazi este Ziua Mondiala a Osteoporozei si Ziua Internationala a Controlorilor de Trafic Aerian.

Ziua Mondiala a Osteoporozei este instituita in 1996 de catre Organizatia Nationala pentru Osteoporoza din Marea Britanie si sustinuta de Comisia Europeana. Osteoporoza este o boala care slabeste treptat oasele, acestea devenind fragile si pierzandu-si rezistenta, putandu-se rupe foarte usor.

Aceasta boala, supranumita “hotul tacut”, a devenit o importanta problema de sanatate publica, cu consecinte majore asupra populatiei, in ultimele decenii. Fracturile pot aparea dupa o cadere de la inaltime mica, ca urmare a unui stranut si chiar prin aplecarea pentru a lega un siret. Orice os se poate rupe din cauza osteoporozei, dar cele mai grave și mai frecvente fracturi sunt cele ale coloanei vertebrale si ale soldului.

Ziua dedicata osteoporozei marcheaza lansarea unei indelungate campanii dedicate cresterii gradului de constientizare la nivel mondial a ceea ce inseamna aceasta maladie, cum poate fi prevenita, diagnosticata si care este tratamentul adecvat. Alaturi de o dieta adecvata si de efectuarea unor exercitii fizice, tratamentele medicamentoase pot ajuta la incetinirea pierderii de masa osoasa si pot reduce riscul de fracturare.

Ziua Internationala a Controlorilor de Trafic Aerian, instituita la propunerea Federației Internaționale a Asociațiilor Controlorilor de Trafic Aerian (EFATCA), celebreaza fondarea Federatiei, la data de 20 octombrie 1961.

Controlorul de trafic aerian este persoana care comunica cu pilotul, de obicei, prin radio, dirijand circulatia aeronavelor, in spatiul aerian dar mai ales in apropierea unui aeroport. Controlorii de trafic aerian dirijeaza anual sute de mii de zboruri ale aeronavelor si au grija ca fiecare aeronava si pasager sa fie si sa se simta in deplina siguranta.

In 1708 se finalizeaza reconstructia Catedralei St. Paul din Londra, dupa Marele Incendiu din 1666, chiar in ziua in care Christopher Wren, arhitectul ei, a implinit 76 de ani.

In 1980 Grecia revine in NATO dupa 6 ani de sedere in afara structurilor militare ale Aliantei.

In 1985 are loc, in Filipine, taifunul “Dot”, soldat cu decesul a peste 50 de persoane si evacuarea a peste 100.000 de locuitori.

In 1854 se naste Arthur Rimbaud, poet francez; in 1895, Alexandru Rosetti – lingvist si filolog român, membru al Academiei Române, membru corespondent al Academiei Suedeze de Stiinte; in 1933, Ion Dichiseanu – actor român de teatru si film; in 1942, Costel Constantin – actor român de teatru si film, iar in 1971, Dannii Minogue – cantareata australiana.

In 1964 moare Herbert Hoover – politician american, al 31-lea presedinte al Statelor Unite; in 1984, Paul Adrien Maurice Dirac – fizician britanic, unul din fondatorii mecanicii cuantice, laureat Nobel pentru Fizica in 1933, iar in 2011, Muammar Gaddafi – presedintele Libiei.