Semnificatiile zilei de 19 octombrie

In 1469 Ferdinand al II-lea de Aragon se casatoreste cu Isabella de Castilia, eveniment care a dus la formarea Spaniei si transformarea acestui regat intr-o super-putere mondiala.

In 1512 Martin Luther devine doctor in teologie.

In 1813 ia sfarsit Batalia Natiunilor prin infrangerea armatei franceze, conduse de Napoleon Bonaparte, de armatele Rusiei, Prusiei, Austriei si Suediei.

In 1865 se inaugureaza oficial linia ferata pe ruta Bucuresti-Giurgiu, prima din România, astfel Filaret devine prima gara din Bucuresti.

In 1933 baschetul este catalogat sport olimpic de catre Comitetul de organizare a Olimpiadei de la Berlin din 1936.

In 1943 streptomicina – primul antibiotic capabil sa vindece tuberculoza – este izolat de cercetatorii de la Universitatea Rutgers.

In 2003 Maica Tereza este beatificata de Papa Ioan Paul al II-lea.

In 1433 se naste Marsilio Ficino, filosof si umanist italian; in1862, Auguste Lumière – inventator francez; in 1868, Simion Mehedinti – geograf si etnolog, creator al scolii române de geografie; in 1908, Dumitru Almas – prozator si istoric român; in 1946, Philip Pullman – scriitor britanic, iar in 1981, Heikki Kovalainen – pilot finlandez de Formula 1.

In 1745 moare Jonathan Swift scriitor englez; in 1926, Victor Babes – bacteriolog si morfopatolog român, fondator al Scolii românesti de Microbiologie; in 1939, Alexandru Davila – dramaturg român; in 1935, Gib Mihaescu – scriitor român; in 1961, Mihail Sadoveanu – scriitor român, iar in 2006, Ernest Maftei – actor român de teatru si film.