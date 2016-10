Alimentele care pot cauza acnee

Lactatele cauzeaza acnee

ADEVARAT

Diverse studii anunta rezultate diferite, dar exista dovezi conform carora cresterea consumului de lactate determina aparitia acneei. Doctorii nu stiu exact de ce, dar ipoteza pe care o au este aceea ca hormonii din lapte pot fi raspunzatori pentru acest lucru. Incearca sa renunti usor la lactate (fara a duce lucrurile la extrem) si observa cum se simte pielea ta. Si aminteste-ti ca shake-urile cu proteine din zer au la baza o concentratie mare de lapte. Incearca sa renunti la ele daca imperfectiunile sunt o problema pentru tine.

Ciocolata cauzeaza cosuri

FALS

Fiecare este diferit, deci daca ai observat ca ciocolata iti cauzeaza cosuri, incearca sa o eviti pe cat posibil. Nu exista, insa, dovezi solide care sa sustina ca ciocolata are efecte asupra aparitiei acneei. Mai mult decat atat, ciocolata neagra este plina de antioxidanti!

Dulciurile si prajiturile pot stimula eruptiile acneice

ADEVARAT

Studiile recente au aratat ca alimentele cu un indice glicemic ridicat – cele care pot determina ca nivelul zaharului din sange sa creasca – pot inrautati acneea. stim ca este mai usor de spus decat de facut, dar pentru a-ti mentine pielea fericita indreapta-te spre alimente bogate in fibre precum faina integrala si leguminoasele in locul zaharurilor sau fainii albe.

Consumand multa apa, vei scoate la iveala acneea

FALS

Hidratarea perfecta este esentiala pentru starea de sanatate generala. Pielea nu reprezinta o exceptie, dar racitoarele cu apa nu vor curata porii prea curand (macar de ar fi fost atat de simplu!).

Uleiurile de peste sunt prietenul tenului tau

ADEVARAT

Uleiul de peste este bogat in acizii grasi omega 3 care ajuta la lupta impotriva inflamatiei in toate sistemele corpului, incluzand cel mai mare organ al nostru, pielea. Incearca sa consumi somon sau ton de cateva ori pe saptamana. Daca nu iti place pestele, nucile sunt o sursa grozava de omega 3, de asemenea.

Suplimentele de vitamine si minerale ajuta in majoritatea cazurilor de acnee

FALS Principalele cauze ale acneei sunt, in esenta, hormonale si nu sunt corelate cu deficientele de vitamine sau minerale. Totusi, o dieta echilibrata, bogata in fructe si legume, poate sa ii ofere pielii nutrientii esentiali de care are nevoie pentru vindecarea cosurilor. Un curcubeu in farfurie este o regula buna de urmat, mai ales ca fructele si legumele colorate sunt bogate in antioxidanti, care ajuta pielea sa tina inflamatia sub control.

Alimentele grase ca pizza sau cartofii prajiti inrautatesc acneea

FALS Un mit comun al acneei este ca grasimea din farfurie se traduce prin mai mult ulei in pori, insa nu exista o legatura directa intre ele. Oricum, o dieta bogata in grasimi saturate poate stimula micro-inflamatia in toate organele corpului, incluzand si pielea. Pe scurt, pizza si cartofii prajiti nu cauzeaza acnee, insa consumul lor cu moderatie este cea mai buna tactica pentru sanatatea generala.

Alcoolul poate cauza acnee

FALS Nu exista dovezi convingatoare conform carora alcoolul are efecte asupra acneei. Oricum, este cunoscut faptul ca alcoolul ar inrautati roseata fetei, determinand dilatarea vaselor de sange situate in piele. De asemenea, alcoolul contribuie la deshidratare, asa ca iti recomandam sa il consumi cu moderatie.

Sursa: http://www.laroche-posay.ro