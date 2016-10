Semnificatiile zilei de 17 octombrie

Astazi este Ziua Internationala pentru Eradicarea Saraciei, zi marcata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite in 1992. Data a fost aleasa pentru a aminti de 17 octombrie 1987, cand, peste 100.000 de peroane s-au adunat la Trocadéro, Paris, unde fusese semnata Declaratia Universala a Drepturilor Omului in 1948, pentru a aduce un omagiu victimelor saraciei extreme, violentei si foametei.

S-a proclamat, astfel, saracia drept o incalcare a drepturilor omului. Banca Mondiala estimeaza ca aproximativ 1,3 miliarde de oameni din intreaga lume traiesc in saracie, cu putin peste 1 dolar pe zi. In Uniunea Europeana, România se afla pe unul dintre ultimele locuri cu privire la raportul dintre nivelul de trai si saracie (peste 40% din populatia tarii), clasamentul fiind completat de Letonia si Lituania (peste 30%).

La polul opus se afla Cehia, Suedia si Olanda, unde saracia atinge abia 15% din populatie. Potrivit Uniunii Europene, o persoana este considerata ca fiind saraca daca are “un venit disponibil sub 60% din venitul mediu national”.

In 1604 astronomul german Johannes Kepler observa Supernova din 1604 (“Steaua lui Kepler).

In 1878 este acreditat in România primul ambasador strain, in persoana contelui László Hoyos-Sprinzenstein, reprezentantul Austro-Ungariei.

In 1931 Al Capone este condamnat pentru evaziune fiscala si inchis pentru 11 ani.

In 1973 OPEC emite embargoul, luand decizia de a opri exportul de petrol spre Statele Unite si alte natiuni care ofereau ajutor militar Israelului in cadrul Razboiului Yom Kippur din octombrie 1973.

In 1979 Maica Tereza primeste Premiul Nobel pentru Pace datorita actiunilor de sprijinire a saracilor din Calcutta, India.

In 1873 se naste Gheorghe Titeica, matematician român; in 1904, Dinu Badescu – tenor român; in 1915, Arthur Miller – scriitor american; 1920, Montgomery Clift – actor american de film; in 1979, Kimi Räikkönen – pilot auto finlandez, iar in 1990, Marius Copil – jucator român de tenis.

In 1849 moare Frédéric Chopin, muzician si compozitor polonezo-francez; in 1904, Stefan Petica – poet român, “intaiul poet simbolist declarat”, cum spunea George Calinescu; in 1983, Raymond Aron – filosof, sociolog si politolog francez, iar in 2008, Gheorghe Pavelescu – etnolog si folclorist român, apropiat colaborator al lui Lucian Blaga, doctor in filosofia culturii, in sociologie rurala si in etnologie si Doctor Honoris Causa al universitatilor din Cluj, Sibiu si Alba Iulia.