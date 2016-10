Semnificatiile zilei de 15 octombrie

Astazi este Ziua Internationala a Nevazatorilor si Ziua Mondiala a Femeilor din Mediul Rural.

Ziua Internationala a Nevazatorilor a fost instituita in 1993 de catre Organizatia Europeana pentru Bunastarea Nevazatorilor, marcandu-se, astfel, la nivel mondial, “Ziua bastonului alb”, zi proclamata de presedintele american Lyndon Johnson, in 1964. Bastonul alb este un instrument necesar persoanelor fara vedere si, totodata, un simbol al independentei. Conform Directiei Generale pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, in România traiesc 3.200 de copii si 106.588 adulti cu handicap visual, dintre care, peste 50% sunt incadrati la gradul “grav” de handicap. Asociatia Nevazatorilor din România este un ONG care reprezinta interesele nevazatorilor la nivelul intregii tari, recunoscut atat de catre autoritatile publice române, cat si de catre organizatiile internationale ale nevazatorilor. Este membra a Uniunii Europene a Nevazatorilor, a Uniunii Mondiale a Nevazatorilor, a Consiliului National al Dizabilitatii si, implicit, a Forumului European al Dizabilitatii. Asociaţia are peste 80.000 de membri.

Ziua Mondiala a Femeilor din Mediul Rural a fost proclamata in 1995, in cadrul Conferintei Natiunilor Unite pentru Femei. Femeile din mediul rural reprezinta peste un sfert din totalul populatiei mondiale. In tarile in curs de dezvoltare, femeile din mediul rural reprezinta peste 40 % din forta de munca din agricultura si din productia de prelucrare si procesare a produselor alimentare. In România, aceasta zi a fost sarbatorita pentru prima data in 1999, la Moeciu, judetul Brasov.

In 1815 Napoleon I al Frantei isi incepe exilul in insula Sfanta Elena din Oceanul Atlantic.

In 1992 Uniunea Generala a Industriasilor din România (UGIR) isi reia activitatea.

In 2001 iese de sub tipar primul numar al cotidianului “Realitatea româneasca”.

In 2003 are loc prima misiune chineza in spatiu, Shenzhou 5, China trimitand o capsula spatiala avandu-l la bord pe astronautul Yang Liwei.

In 1814 se naste Mihail Lermontov, scriitor rus; in 1844, Friedrich Nietzsche – filosof german; in 1893, Regele Carol al II-lea – rege al României, in perioada 1930-1939, iar in 1921, Angelica Adelstein -Rozeanu – campioana mondiala si nationala la tenis.

In 1993 moare Irina Răchițeanu-Șirianu, actrita româna de teatru si film; in 1998, Leopoldina Bălănută – actrita româna de teatru si film, iar in 2014, Marie Dubois, actrita franceza.