Semnificatiile zilei de 14 octombrie

Astazi este Ziua Mondiala a Standardizarii. In 1946, la Londra, delegatii reuniti ai 25 de tari decid infiintarea unui organism international dedicat coordonarii si unificarii elaborarii standardelor – Organizatia Internationala a Standardizarii (ISO) – infiintata oficial in 1947.

Prima Zi Mondiala a Standardizarii este celebrata in 1970. Standardele sunt elaborate la nivel international, regional si national. Fiecare tara are propriul sistem national de standardizare. In România, standardele ISO sunt adoptate, traduse si difuzate de Asociatia de Standardizare din România (ASRO), organismul national de standardizare, care, in ianuarie 2006, devine membra cu drepturi depline a Comitetului European de Standardizare (CEN).

In 1465 este datata prima atestare documentara a cetatii Bucurestilor ca resedinta domneasca a lui Radu cel Frumos, domnul Tarii Romanesti.

In 1582 aceasta zi nu exista in Italia, Polonia, Portugalia si Spania din cauza introducerii calendarului gregorian.

In 1964, dr. Martin Luther King devine cel mai tanar laureat al Premiului Nobel pentru Pace.

In 1994, liderul Palestinian – Yasser Arafat, primul ministru israelian – Yitzhak Rabin si ministrul de externe israelian – Shimon Peres, primesc Premiul Nobel pentru Pace.

In 1853 se naste Ciprian Porumbescu – compozitor român; in 1927, Roger Moore – actor englez; in 1948, Marian Papahagi – filolog român, critic si istoric literar; in 1951, Stefan Sames – fotbalist român, iar in 2001, Rowan Blanchard – actrita americana.

In 1857 moare Johan Christian Dahl, pictor norvegian; in 1959, Errol Flynn – actor american; in 1978, Cezar Grigoriu – interpret român de muzica usoara, regizor de teatru si televiziune, iar in 2015, Florenta Mihai – jucatoare româna de tenis.